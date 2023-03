Los hinchas de River protestaron contra la Conmebol con banderas invertidas

Cánticos, silbidos e insultos contra la barra de River, la Conmebol, Mauricio Macri y Boca fue lo destacado de ayer en el partido de River y Gimnasia LP, por la fecha 14 de la Superliga, donde el equipo de Gallardo ganó por 3-1.

Después de la determinación de la Conmebol de trasladar la final a Madrid, tras los disturbios ocurridos en los alrededores del estadio Monumental, el pasado 24 de noviembre, cuando se iba a disputar el partido revancha de esta histórica final, los hinchas y socios genuinos de River expresaron su bronca por el despojo de esta tremenda oportunidad de ver a su equipo en este partido decisivo.

Y es que se sintieron estafados por no poder verlo en casa, como aún insiste el presidente Rodolfo D'Onofrio.

“Jugalo en River la p...que te parió”, sonó durante el partido contra su verdugo reciente en la Copa Argentina, mientras se pudo apreciar casi todas las banderas invertidas.

Salvo tres ubicadas detrás de los bancos de suplentes para que puedan ser leídas cuando las cámaras de televisión enfocara hacia ese sector:

“Boca, ¿se puede caer más bajo?”, decía una.

“Conmebol, nuestra pasión es su negocio”, rezaba otra.

“Conmebol, la estafa más grande de la historia del fútbol”, se leía en la restante.

Cuando comenzaron a asomarse "Los Borrachos del Tablón" (NdR: posiblemente se centrarán en este grupo las 5 mil entradas de la final en el Bernabeu, que dispondrá River para vender) explotaron los gritos e insultos hacia la barra, y entonaron:

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

“Hijos de p..., Hijos de p....”.

“Yo no soy barrabrava, yo no soy delincuente, yo soy hincha de River....”,

“Soy de River, yo soy”.

Y cuando la barra quería emitir cantos, se escucharon los silbidos de protesta de los restantes hinchas de River.

La Confederación Sudamericana también fue blanco de los insultos:

“La Conmebol, la Conmebol, se va a la p....que lo parió”.

Mara el presidente de la Nación también hubo dedicatoria:

“Mauricio Macri la p...que te parió, Mauricio Macri la p...que te parió”.

Más allá de estos reclamos y reproches, los hinchas de River también alentaron a su equipo de cara al choque del próximo domingo a las 16.30, en España:

Vamos River Pleeeiii, ohhhh, vamos River Pleeiii”. Y "Muñeeeecooo, Muñeecoooo".

El River- Boca, la final de la Libertadores más larga del mundo, aún no tiene desenlace. Bajo esta nebulosa, las entradas se agotaron en Madrid, ya se vendieron por la web de la Conmebol para hinchas de River no residentes en Argentina (20 mil entradas) y desde mañana comienza la venta para los Xeneizes no residentes.