Los dorsales de los pilotos de F1 2026: qué número y por qué

La FIA confirmó los dorsales para la nueva temporada: Lando Norris estrena el 1, Max Verstappen hereda el 3 y Colapinto rinde tributo a su padre con el 43.

Franco Colapinto, dueño de la 43 en la F1.

Foto:

Por Nicolás Salas

Los pilotos de Fórmula 1 inscritos para la temporada 2026 poseen cada uno un número característico, que es una marca registrada y que también ayuda a los fans a identificarlos. Mientras la mayoría de la grilla conserva su identidad visual, el cambio de mando en el campeonato y el regreso de veteranos reconfiguraron los dorsales del paddock en este año.

Desde 2014, la normativa permite a los pilotos elegir un número personal que los acompaña durante toda su carrera para fortalecer su imagen de marca. La única excepción es el número 1, reservado exclusivamente para el vigente campeón mundial, quien tiene la potestad de usarlo o mantener su dorsal habitual. Además, un número queda bloqueado si el piloto que lo usaba se retira, quedando disponible recién tras dos temporadas de ausencia.

image

El cambio de mando entre Norris y Verstappen

Lando Norris, tras consagrarse campeón en 2025, decidió ejercer su derecho y portará el número 1 en su McLaren, dejando de lado el 4 que lo caracterizó hasta ahora. Por su parte, Max Verstappen abandona el 1 tras cuatro años y recupera un solo dígito: el 3. Esta elección fue posible porque el dorsal quedó vacante tras la salida de Daniel Ricciardo de la categoría.

Este sistema de elección busca que el número sea una extensión de la historia del piloto. Por ejemplo, Fernando Alonso mantiene el 14 y Charles Leclerc el 16, ambos vinculados a sus inicios en el karting. Sin embargo, existe un número prohibido: el 17, retirado permanentemente por la FIA en honor a Jules Bianchi, siendo el único dorsal que ningún corredor puede seleccionar para su monoplaza.

El 43 de Franco Colapinto: un sello de familia en Alpine

Franco Colapinto mantendrá el dorsal 43 en su monoplaza de Alpine para este 2026. A pesar de los rumores en redes sociales sobre un posible cambio, el pilarense optó por conservar la identidad con la que debutó en la máxima categoría. La elección no es azarosa: es un homenaje directo a su padre, Aníbal Colapinto, quien compitió en el Turismo Nacional con ese mismo número.

image
Franco Colapinto con su caracter&iacute;stico n&uacute;mero 43.

Franco Colapinto con su característico número 43.

La grilla se completa con el debutante Arvid Lindblad, quien llevará el 41 en Racing Bulls, y el regreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas con Cadillac, manteniendo el 11 y el 77 respectivamente. Esta estabilidad numérica permite que, a pesar de los cambios de equipo y reglamentos técnicos, los fanáticos reconozcan a sus referentes en cada curva del circuito.

image
