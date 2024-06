Los abusos sexuales en el Próvolo mendocino llegaron a la tapa del Washington Post

Mientras que en los tribunales mendocinos de a poco comienza a reactivarse el Caso Próvolo -luego del receso por la feria judicial-, las denuncias de casi una veintena de chicos sordos que manifiestan haber sido abusados sexualmente mientras estudiaban y dormían en el instituto religioso ubicado en Luján de Cuyo siguen siendo noticia en todo el mundo.

En su edición online del martes pasado y en la versión impresa del miércoles, el renombrado periódico Washington Post dedicó un extenso artículo y hasta un espacio en su portada a las denuncias en el instituto para la educación de chicos sordos; no sólo en la sede mendocina, sino también en la de Verona (sede central) y en la de La Plata (Buenos Aires). Estos últimos episodios se conocieron y se comenzaron a investigar en rigor luego de que se hicieran públicas las denuncias de los hechos registrados en la sede de Boedo 385 (Carrodilla).

En el extenso artículo -replicado en español por el diario Infobae-; los periodistas Anthony Faiola, Chico Harlan y Stefano Pitrelli recorren la cronología del escándalo mendocino, y también la vinculación del cura Nicola Corradi (uno de los dos sacerdotes imputados y detenidos por los abusos en Mendoza, y quien además era el regente en el Próvolo mendocino) con las denuncias de abusos en las otras dos sedes del Próvolo.

"Cuando los investigadores invadieron y allanaron el religioso Instituto Antonio Próvolo para Sordos, descubrieron uno de los peores casos de los escándalos de abuso que acosan a la Iglesia Católica: un lugar de silencioso tormento donde los fiscales dicen que los pedófilos se aprovechan de los niños más aislados y sumisos", comienzan los autores en el artículo. La situación descripta está inspirada en el primer allanamiento en el Próvolo lujanino, la tarde del viernes 25 de noviembre de 2016.

Para la investigación, los autores se entrevistaron con víctimas de la provincia, con el fiscal Gustavo Stroppiana (quien instruye la causa penal en la Justicia mendocina) y se remitieron a documentos judiciales y de la Iglesia, cartas privadas y docenas de entrevistas en Argentina e Italia. "Los funcionarios de la Iglesia, incluido el Papa Francisco, fueron advertidos repetida y directamente acerca de un grupo de Presuntos depredadores que incluían a Corradi", afirman con contundencia.

En Mendoza -además de Corradi- están imputados el también sacerdote Horacio Corbacho y un ex administrativo, Armando Gómez. Estos 3 junto al ex monaguillo Jorge Bordón -quien reconoció la autoría de 8 episodios contra 5 víctimas y fue condenado a 10 años de prisión por estos abusos- integran la primera causa del Caso Próvolo; que en total tiene a 14 acusados (contando a Bordón, ya condenado).

Piden elevación a juicio para otros 9 imputados

Además de los 2 curas, Gómez y Bordón; la causa tiene a 2 monjas imputadas, así como también a la ex representante legal, algunas directoras, una psicóloga, la cocinera y hasta un ex jardinero.

La segunda causa del Caso Próvolo la tiene a la monja japonesa Kumiko Kosaka imputada como partícipe primaria y autora de algunos de los hechos. Mientras que la religiosa está detenida en la modalidad de prisión domiciliaria, a fines del año pasado el fiscal Stroppiana solicitó la elevación a juicio de esta segunda causa también (que la tiene solamente a Kosaka imputada).

Durante la tarde de ayer, en una maratónica audiencia, los abogados de la monja solicitaron el cese de la prisión preventiva de su defendida y argumentaron algunas nulidades en las pruebas que la involucran (entre ellas, denuncias de niñas que estudiaban y dormían en el lugar; y quienes la acusan de abusos y hasta de haber entregado a una de ellas para que la viole el cura Corbacho). Luego fue el turno de la exposición del fiscal y de algunos de los abogados querellantes, quienes no sólo insistieron en la validez de las pruebas; sino que se refirieron al riesgo procesal (en este caso, de fuga) en caso de que se la autorice a aguardar el juicio en libertad. Pasadas las 21, el tribunal dictó un cuarto intermedio y resta fijar la fecha para que continúen las exposiciones de los abogados de las víctimas. Al final de esto, se conocerá la resolución de los jueces referida a si la dejan en libertad hasta que comience el juicio o no.

La tercera causa del caso de abusos sexuales eclesiásticos más importante en la historia de la provincia tiene a la ex representante legal del instituto -y mano derecha de Corradi- Graciela Pascual entre los imputados, además de a la monja Asunción Martínez (superiora de Kosaka). Ambas están imputadas por participación primaria (omisión) en varios de los abusos. Junto a ellas están acusadas en la causa 4 ex directoras, una psicóloga y quien trabajaba como cocinera en el instituto.

Durante la mañana de hoy, el Ministerio Público Fiscal firmó la elevación a juicio de esta tercera causa también (era la única que aún no tenía esta solicitud).

Siguen los trabajos en el ex instituto

Desde comienzos de año la Municipalidad de Luján de Cuyo pisó el acelerador con las obras en el edificio donde funcionó el Próvolo mendocino hasta noviembre del 2016.

Luego de adquirir el inmueble en setiembre a cambio de casi 154 millones de pesos (de los cuales ya ha pagado 60,5 millones y abonará el resto en los próximos 4 años; quedando todo el dinero en un fideicomiso para los gastos de juicios); el fuerte de los trabajos comenzaron en enero.

En el lugar, la comuna instalará no sólo el edificio municipal; sino todo el Parque Cívico Luján de Cuyo, que incluirá estacionamiento, ciclovía, espacio verde y hasta ampliación de las calles.

La intención de la comuna es terminar las obras en abril y mudar todas las dependencias durante la segunda mitad del año. De hecho, en el interior del Próvolo las obras avanzan a pasos agigantados.

Al momento de la compra del inmueble, la Justicia ordenó que la Municipalidad informe cualquier obra que se fuese a encarar en el lugar; principalmente se si trataba de obras considerables. Esto teniendo en cuenta que ni la instrucción en la causa por los abusos ha concluido aún ni tampoco el juicio (aún sin fecha).

Desde la comuna indicaron haber cumplido con esta disposición y el fiscal fue informado de las obras. No obstante, entre los sobrevivientes de los abusos y sus familiares no cayó bien que se esté modificando el escenario de los terribles hechos denunciados. Por eso mismo, el martes último marcharon en la puerta del ex instituto; no sólo reclamando justicia, sino repudiando una vez más la compra e instalación del Parque Cívico Luján de Cuyo en el lugar.