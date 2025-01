Las dos enfermedades con las que lucha Catalina de Gran Hermano: "sonda para poder comer"

Catalina de Gran Hermano Catalina de Gran Hermano habló de sus enfermedades. Web

“Yo tuve trastorno alimenticio y a los 18 años llegué a que me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola», comentó sobre la grave situación la ex hermanita. Ahora, obviamente, estoy con psicólogos. La enfermedad no se cura así nomás”, explicó.