Las curiosas fotos de Ester Expósito con la chica a la que relacionan como su novia

Ester Expósito , de 25 años, pasó la Nochevieja en una casa de campo acompañada de un gran grupo de amigos . Se trata de su círculo más íntimo, personas que no tienen nada que ver con el mundo del cine o la televisión y que forman parte del núcleo duro de la famos actriz.

No es nada raro que esta pequeña tribu haga viajes juntos. Ya les hemos visto pasando días de verano juntos en Galicia , en el sur. Lo curioso es que al parecer parte de ese grupo estaría siéndole de cómplice para comenzar una nueva relación.

A ese mismo grupo pertenece Nini Vélez desde septiembre de 2022. Ahí es cuando se empieza a ver a esta estilista mexicana en el grupo de amigos de Ester y, aunque al principio las fotos eran inofensivas , el nivel de intimidad entre ellas ha sido subiendo exponencialmente . Además, comentarios cruzados en las redes como "me declaro" han despertado todo tipo de rumores. "¿Son algo más que amigas?", se preguntan muchos. Incluso alguno ya da por hecho que "son novias".

Así lo deducen tras la última y misteriosa foto que Ester ha publicado con ella. Tumbadas sobre el sofá de la casa en la que se han tomado las 12 uvas de Nochevieja, las jóvenes se abrazan como si entre ellas existiese algo más que una amistad. Sea como sea, corresponde a la actriz de Élite confirmarlo o no. Alejandro Speitzer y Nico Furtado son sus últimas parejas conocidas.

La imagen forma parte de un álbum que la modelo madrileña ha publicado en su cuenta de Instagram. "Nada me hace más feliz que haber empezado este año a vuestro lado. Os quiero con toda mi alma. feliz 2025 !!!!!", escribía. Nini también dejó un bonito mensaje en su recopilación propia: "Terminé y empecé el año al lado de mis personas, siento mucho amor por ustedes ".

Esta complicidad entre las dos jóvenes ha traído de nuevo a la luz un vídeo en el que Ester Expósito da a entender su tendencia bisexual.

Durante una conexión con RTVE Playz en la que hablaba de la intimidad y las escenas sexuales en los rodajes, la actriz bromeaba sobre una posible conexión tras las cámaras. "La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo... Porque me enamoro de todos", decía entre risas.

En Instagram se pueden encontrar un montón de fotos juntas con dedicatorias de lo más especiales: "Nadie es poco ni demasiado para nadie, somos la medida justa en el corazón de quienes nos aceptan, nos respetan y nos aman", decía Nini.