La tajante decisión que tomó la Liga Mendocina para reanudar el fútbol tras denuncias por certificados truchos

¿Qué obras sociales se aceptarán para la realización de los estudios?

La LMF recibirá todas las obras sociales con el 100% de cobertura, salvo el caso de DAMSU y OSDOP, las únicas que no se recibirán. Por otra parte, a los afiliados de OSEP y OSPE se les cobrara un coseguro de $20.000.

Aquellos deportistas que no tengan obras sociales tendrán que pagar $25.000 por el estudio médico, que se acumulará a los $5.000 del gasto administrativo.

sperdutti idolo.jpg El sr Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol Medios Universidad Un Cuyo/ Gentileza

Por último, se permitirá a las familias realizar el electrocardiograma de manera particular, con su cardiólogo de confianza y el deportista tiene hasta este mismo viernes para presentar toda la documentación, teniendo en cuenta que este fin de semana se reanuda el torneo.

En caso de que los papeles no estén para dicho plazo, los jugadores no estarán habilitados para competir. Lo que deberán tener en cuenta es que la documentación debe ser entregada hasta este viernes –porque el fin de semana se reanuda el torneo- y que los jugadores que no presenten a tiempo los controles “no estarán habilitados para jugar”.