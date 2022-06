La escandalosa cámara oculta que marcó la vida de Beatriz Salomón y la dejó en la ruina

“Dios es sabio, todo vuelve”, había dicho Beatriz Salomón sobre el histórico conflicto que mantuvo contra Jorge Rial debido a una cámara oculta en la que se veía a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, ofreciendo su servicio a una travesti a cambio de recibir favores sexuales. Si bien la actriz ganó un juicio millonario, para muchos se trató de un escándalo que arruinó su flamante carrera y la metió en una supuesta “lista negra” en América TV.

En 2004, Beatriz estaba en un gran momento profesional y personal: además de trabajar en teatro, estaba casada desde hacía cinco años con Ferriols, con quien había adoptado dos niñas, Bettina y Noelia. Pero una aparición televisiva y un informe la afectaron desde entonces.

La feliz pareja había sido invitada a “Intrusos de noche”, un ciclo conducido por Jorge Rial y Luis Ventura. Minutos antes salía “Punto Doc”, que se grababa dos horas antes del aire y se emitía como un “falso vivo”. La producción, a cargo de Cuatro Cabezas, iba a exponer con un video al marido de Salomón, a quien se lo vio con una travesti en su consultorio.

De aquella noche, testigos aseguraron que Rial y Ventura no sabían nada de lo que se iba a ver en “Punto Doc” ese día. Aunque otra versión apuntó que habría sido Salomón la que pidió “derecho a réplica” al enterarse del escandaloso informe sobre su esposo. Beatriz lo negó rotundamente en posteriores entrevistas.

Beatriz Salomón y Ferriols tuvieron que mirar la cámara oculta al aire

La ex “chica Olmedo” miró el ciclo en vivo sentada en el living, acompañada por Rial y Luis Ventura, y su reacción quedó grabada por las cámaras del programa. “Me citaron a mí y a mi ex marido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía”, dijo Salomón, muchos años después, durante una entrevista radial.

Después de la emisión, y al volver a casa, Salomón se recostó en la cama matrimonial. Su marido se encerró en otra habitación y se puso a ver una vez más el escándalo televisivo, que lo había dejado grabando. Una hora más tarde, se lo confesó: “La verdad, el de la cámara oculta soy yo”. “Ah, ¿sí? Chocolate por la noticia”, le respondió su mujer.

Luego vino el divorcio y las inagotables horas de panelistas sobre la polémica. Las propuestas laborales descendieron y, para muchos, la carrera de Salomón fue en declive por el informe televisivo.

En 2017, la Justicia falló a favor de Beatriz y los implicados debían pagar la alta suma de 30 millones de pesos. La condena cayó sobre América TV, la productora Eyeworks Argentina, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Togneti y Miriam Lewin.

El ocaso de Beatriz Salomón

No obstante, la Cámara en lo Civil, sala B, revirtió el fallo de primera instancia, rechazando la demanda contra los periodistas y América, y condenando solamente Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

Según la nueva sentencia, no se aportaron pruebas que ameriten condenar a los periodistas, y que además tanto Salomón como Ferriols sabían que estaban siendo grabados en el programa “Intrusos a la noche”, y que además tuvieron la posibilidad de retirarse y no lo hicieron.

“Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. Yo estaba en el tope, y me bajaron de un ondazo. Sólo espero que estos sinvergüenzas no se atrevan a apelar”, manifestó Beatriz recientemente.

Este sábado, a los 65 años y tras 10 días de internación en el hospital Fernández, murió Salomón, como consecuencia de un avanzado cáncer de colon.