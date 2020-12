Julio César Toresani, nuevo DT de San Martín

Luego de la salida de Marcelo Vázquez, los dirigentes de San Martín fueron a buscar a Julio César Toresani y el ex jugador de Boca y River, entre otros, aceptó el desafío y llegará a la provincia en las próximas horas para estampar la firma y hacerse cargo del plantel. De no mediar algún inconveniente de último momento, el Huevo comenzará mañana a trabajar en el León, cuyo próximo encuentro es ante el Deportivo Maipú por una nueva ronda de la Copa Argentina. La negativa de Walter Maladot, ayudante de campo de Vázquez, de dirigir el juego ante el Cruzado obligó a los dirigentes a acelerar las negociaciones y cerrar la llegada del ex DT del Deportivo Madryn.