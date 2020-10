Video: pérdidas totales en viñedos por los incendios en Córdoba

Los incendios en la provincia de Córdoba no dan tregua. Con alrededor de 191.000 hectáreas ya quemadas en los últimos tres meses, el 2020 se convirtió en el año con mayor territorio afectado en las últimas dos décadas, dejando daños al sector productivo y del ecosistema.

Ese es el caso de una finca en Carlos Paz, una de las zonas más afectadas, en la que se perdió fuego la totalidad de las seis hectáreas cultivadas con vides de Malbec y Cabernet Franc. Además de mangueras de riego, tela antigranizo y otros elementos de trabajo.

Como en una escena apocalíptica sacada de alguna película de ciencia ficción, la cámara recorre las hileras que perdieron los tonos verdes que le aportaban los primeros brotes para pasar a color carbón, testigo del paso de las llamas.

Estos cultivos eran utilizados para la elaboración de vino en una pequeña bodega ubicada a metros de la plantación, que afortunadamente no fue alcanzada por el fuego.

Las pérdidas estimadas de este viñedo que pertenece a la familia Delich -dueños del popular multiparque Peko’s- son de 45.000 dólares por hectárea, es decir, una suma de 270.000 dólares en total.

Así mismo, Marcelo Casazza, quien era asesor del emprendimiento hasta hace un año comentó que para poder volver a producir será necesario replantar todo el viñedo. “Hay que arrancar todo y empezar de nuevo porque se quemó todo. Quizás alguna si se le pone agua puede rebrotar, pero va a quedar desparejo. Las plantas han hervido por dentro”, explicó el ingeniero agrónomo.

El fuego consumió las seis hectáreas que tenían plantadas. - Gentileza Gentileza

Situación complicada en Córdoba

El panorama de los incendios en Córdoba es realmente preocupante. Según informó el INTA regional a medios locales, los incendios en lo que va del año ya arrasaron 191.000 hectáreas, mientras que la Provincia confirmó que se registra la peor sequía de al menos los últimos 65 años, desde que se tiene registro en 1955.

En la mañana de este lunes dos focos de incendios, en el noroeste y en el sur provincial, continuaban activos y eran combatidos por 500 efectivos de distintas jurisdicciones, que ya llevan 15 días consecutivos de trabajos.

Los bomberos que trabajan en la zona norte de Punilla y en el departamento Cruz del Eje cuentan con el apoyo aéreo de aviones hidrantes que operan desde el Aeroclub de La Cumbre, donde hay 260 brigadistas.

“La zona que se está quemando está entre los 10 lugares del mundo de mayor dificultad con el fuego, al nivel de California, España, Portugal, Australia, por citar algunos, que tienen realmente incendios muy complicados también”, afirmó el titular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, en diálogo con los medios. Luego advirtió que en 2009 y 2013 se generaron graves incendios en Córdoba pero nunca presenció algo como lo que está ocurriendo ahora mismo.

Casi en su totalidad, las llamas iniciaron por la mano del hombre, aunque el clima no ha ayudado: “Hubo temperaturas que llegaron a los 35º C, con un 18% de humedad y un viento fuerte desde el norte con ráfagas de hasta 45 km/h. Eso es un cóctel explosivo, sumado a que hace cuatro meses y medio que no llueve”, detalló el titular de Defensa Civil.