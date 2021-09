Una cava en casa: consejos y tips para guardar de la mejor manera tus vinos

Por un lado y en primer lugar, es importante identificar si el vino que tenemos es efectivamente un vino de guarda y en cuántos años conviene abrirlo. Algunos vinos no resisten el paso del tiempo y otros pueden tardar más de una década en madurar. Un buen consejo es dividir la cava en función de eso. Por ejemplo, los de mayor crianza abajo y los más jóvenes arriba.

Por otro lado, la infraestructura es fundamental. Algunas personas optan por tener una cava eléctrica, que valoran como un elemento indispensable. Otros no le otorgan la prioridad necesaria. En cualquier caso, sea una casa o departamento, siempre habrá un lugar propicio para la instalación de la cava.

El mejor de los consejos en este sentido, es propiciar un lugar donde la botella consiga mantener la estabilidad. Y no nos referimos a que no se caiga, sino que sea estable la temperatura, la humedad, la oscuridad, etc. Todos los factores que necesitamos, de manera constante.