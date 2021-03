Una bodega mendocina se convirtió en la primera de Sudamérica en ser parte de Amazon Explore

Directamente desde Estados Unidos , un grupo de turistas comenzó a recorrer los rincones de Bodegas Caro como parte de la experiencia Art and Malbec tour at CARO winery. Primero la fachada de este establecimiento urbano ubicado en el corazón del Gran Mendoza, pasando por una exposición de artistas argentinos curada por Circuito MovArt en uno de los salones y después bajando hasta las cavas subterráneas de la bodega patrimonial. Muchos de ustedes se preguntarán cómo, si desde hace más de un año que los visitantes extranjeros no pueden llegar a la provincia. La respuesta es Amazon Explore .

La bodega mendocina que nació de la fusión de las tradicionales familias Catena (de Argentina) y Rothschild (de Francia) se convirtió en la primera de Sudamérica y del mundo en abrir sus puertas al turismo virtual en vivo (livestreaming). Es que la propuesta de Amazon es diferente a poner un video pregrabado que va mostrando el lugar a quienes quieran viajar de manera virtual, ya que se trata de una experiencia personalizada en la que el turista va eligiendo el contenido que quiere ver y escuchar.

El procedimiento es muy sencillo y amoldado a los tiempos de la virtualidad. Aunque Amazon venía trabajando en la plataforma, la pandemia apuró todos los tiempos. Así, sin salir de la comodidad de su casa, el turista podrá elegir en la página cuál es el destino al que desea viajar. La plataforma ofrece opciones para todos los bolsillos y gustos, con precios que van desde los 10 dólares y alternativas como culturales o históricas, experiencias gastronómicas, espacios naturales o la bodega mendocina, entre otros.

El cliente pacta con día y hora con el proveedor (Trout & Wine) y al momento indicado, desde aquí en la provincia, en plataforma Amazon Explore, mediante un teléfono de última generación y un estabilizador, el equipo conformado por las guías de turismo Gianina Mozzicafredo, Carina Avila y Emilie Giraud se presenta en live streaming con amantes del vino de Estados Unidos que siguen atentos sus palabras confortablemente instalados en el sofá de su casa y por qué no con algunos de los vinos de Caro que compraron antes de la visita virtual.

Además de filmar el lugar, el guía puede mostrar fotos, videos cortos y mapas para enriquecer los tours. El cliente puede comunicarse con el guía por medio de altavoz, seleccionar puntos de interés en la pantalla durante la sesión, y sacar fotos. Al concluir con el tour de 45 minutos, puede inclusive comprar productos locales en la tienda de la bodega que le serán mandados por correo directamente a su casa.

El precio fijado entre la Bodega Caro y Amazon Explore es de 50 dólares, aunque su costo puede modificarse. Si bien no es la primera experiencia de Mendoza que se ofrece en la plataforma ya que Trout & Wine ofrece un city tour o un recorrido por un viñedo, sí es la primera bodega en lograr todas las aprobaciones del equipo técnico del gigante estadounidense.

Según comentó a Los Andes Gianina Mozzicafredo, gerente de Hospitalidad y Turismo de Caro, para lograr que Caro aparezca en Amazon Explore su equipo debió trabajar durante varios meses en cuestiones como contenido del tour o conectividad (uno de los principales problemas de los establecimientos vitivinícolas). “Tuvimos que pasar por varias pruebas donde la gente de Amazon hizo el tour para evaluar cómo funcionaba”, sostuvo Mozzicafredo.

Después de esas mencionadas pruebas, este lunes se dio la primera experiencia oficial para Caro, ya que durante la jornada tuvieron dos tours programados. “Por la experiencia de Trout & Wine en los primeros dos meses se esperan muchos tours por ser la novedad de la plataforma”, comentó la gerente de Hospitalidad y Turismo de Caro.

“La expectativa es buena porque, además de que van a ‘ingresar’ turistas a la bodega, algo que en pandemia no se ha dado, se puede transformar en una buena herramienta de comunicación de la bodega en Estados Unidos”, completó Gianina Mozzicafredo.