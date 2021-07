Un vino mendocino recibió la máxima distinción de Decanter: cómo lo hacen y cuánto sale

En la jornada de este miércoles, se anunciaron los resultados de los Decanter World Wine Awards, uno de los concursos de vinos más grandes e influyentes del mundo. Con un número récord de ejemplares catados en esta 18° edición, decenas de exponentes de nuestro país se alzaron con medallas de platino, oro, plata y bronce, pero solo uno se llevó la distinción “Best in Show”, el máximo galardón que estuvo reservado solo para 50 vinos de todo el mundo.

La competencia de vinos más grandes del mundo convocó en esta ocasión durante 15 días en el mes de junio a casi 170 jurados -incluidos 44 Masters of Wine y 11 Master Sommeliers- que probaron 18.094 vinos de 56 países distintos. Los resultados arrojaron solo 50 Best in Show, 179 medallas de platino, 635 oros, 5.607 medallas de plata y 8.332 alcanzaron el bronce.

Entre los vinos argentinos, el más destacado fue el Nicasia Vineyard Malbec 2019 de Catena Zapata, el único incluido entre los Best in Show con 97 puntos. Alejandro Vigil, enólogo de la bodega, contó a Los Andes que se trata de un single vineyard que proviene de un viñedo ubicado en Paraje Altamira de 25 años de antigüedad donde tienen plantado malbec, cabernet franc y cabernet sauvignon. “Es uno de nuestros viñedos insignia y uno de los más estudiados a través de microvinificaciones”, detalló.

“Este vino proviene del cuartel N°1, pero no es un solo vino de ese lugar, sino que de distintos sectores del cuartel se va cosechando y verificando de manera separada. Es como un gran rompecabezas de acuerdo de la exposición que tiene cada mini parcela, con distintos tiempos de acuerdo al suelo”, explicó Vigil.

Se trata de un vino que tiene una fermentación en barriles y luego pasa 18 meses en foudres -barriles con una capacidad de 2.000 litros-. El Nicasia Vineyard Malbec 2019 está pensado para la exportación y tiene un valor en el mercado internacional que ronda los 80 dólares. En el país su equivalente más cercano es el D.V Catena Vineyard Designated Nicasia.

“Estamos muy felices, porque Decanter es muy difícil y tener este reconocimiento es muy importante. Sobre todo pensando en que, si bien es el único de Argentina, abre la puerta a que podamos tener muchos más”, agregó el enólogo.

Otros ganadores

La prestigiosa revista especializada destacó que los vinos de Argentina impresionaron con el Malbec y sus blends de Cabernet Franc, Tannat y Malbec, los que se llevaron, además del mencionado premio, seis medallas de Platino de las 179 que se otorgaron. Además otros siete recibieron el oro, mientras que cientos de vinos se anotaron con plata o bronce.

Entre los ganadores de platino y oro encontramos bodegas de Mendoza y Salta exclusivamente. Aquí el listado de los principales ganadores argentinos de los Decanter World Wine Awards