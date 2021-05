Un vino argentino alcanzó los 100 puntos en el reporte de Tim Atkin y es el primero de Sudamérica

De manera virtual, como le tocó este año hacer la cata de los vinos por la pandemia de coronavirus, Tim Atkin presentó su esperado y prestigioso “Argentina Special Report 2021”. “Esto no es lo mismo que ir a Argentina”, lamentó el crítico inglés, pero aun así ponderó haber probado un número récord de vinos. Si bien hubo 110 vinos que lograron medalla de oro, uno solo alcanzó la perfección con los 100 puntos e hizo historia en Sudamérica al ser el primero, Uni Del Bonnesant, Bodega Per Se de la multipremiada Per Se de Edgardo Del Pópolo y David Bonomi. Mientras que Alejandro “Colo” Sejanovich fue elegido como el enólogo del año.

Además, el reporte incluye notas y puntajes de 1.176 vinos que obtuvieron 90 puntos o más. Atkin hizo una mención especial a los vinos blancos y la evolución que han tenido en las últimas décadas. En este sentido mencionó el trabajo de bodegas como Sophenia, Los Cardos o Passionate Wines. Así mismo destacó la calidad los blends de blancas y el Semillón.

El Master of Wine dijo que los vinos espumosos lo habían sorprendido este año. Pasando a los tintos, por supuesto mencionó al Malbec. También los mejores puntajes incluyeron Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y por primera vez la Garnacha. Tampoco dejó afuera al Tannat, el Pinot Noir y el Sangiovese.

Sobre la cepa emblema de nuestro país, que es la predominante entre sus elegidos, ponderó distintas regiones de Mendoza y el país donde se está trabajando con la variedad como en diferentes micro regiones del Valle de Uco, Luján de Cuyo o Los Valles Calchaquíes.

Todos los ganadores