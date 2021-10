Un restaurante argentino se metió entre los 50 mejores del mundo: cuál es y dónde está

Don Julio, la típica parrilla del barrio porteño de Palermo, se convirtió en el único restaurante argentino elegido en el prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants 2021. Ese no es su único mérito, también es el único de nuestro país que se ubica entre los 100 mejores lugares para comer del mundo. El puesto número uno volvió a manos de Noma 2.0.

Después de dos años y medio de espera, el prestigioso listado dio a conocer al sucesor de Mirazur, el restaurante que el chef argentino Mauro Colagreco tiene en la costa azul francesa en la ciudad de Merton, que este año ya no participa por ser parte del “Hall of fame”, el cual solo integran los restaurantes que ostentaron la primera posición desde 2019.

En la ciudad de Amberes, Bélgica, se consagró una vez más Norma 2.0, ubicado en Copenhague. Y la ciudad danesa se alzó con el título honorario de la meca de la alta gastronomía, ya que el segundo lugar fue para Geranium, también de la capital de Dinamarca. El podio lo completó el español Asador Etxebarri, de la ciudad vasca de Axpe.

En el plano nacional, el restaurante de carnes en el que el maridaje con el vino es protagonista, ubicado en la esquina de Gurruchaga y Guatemala en la ciudad de Buenos Aires, se colocó en el puesto número 13 y se transformó en uno de los siete de Latinoamérica que forman parte de los mejores 50 del planeta.

Pablo Rivero es el joven propietario de Don Julio. - Foto: NYT

Cómo es Don Julio, el mejor restaurante de Argentina

“Toda la carne en Don Julio proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo a las afueras de Buenos Aires. Se almacena en un frigorífico con clima controlado durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima. Luego, pasa a manos de Guido Tassi, el especialista en embutidos que dirige la cocina, y finalmente al plato. Combina con el hermoso malbec para disfrutar de la experiencia completa”, describen sobre Don Julio el sitio web de la organización.

Su propietario es Pablo Rivero, hijo y nieto de ganaderos rosarinos, que inauguró el local en el año 1999, cuando él tenía apenas 20 años. La parrilla ya había mostrado su excelencia al ser elegido como el Mejor Restaurante de América Latina en diciembre de 2020.

Los ganadores de The World’s 50 Best Restaurants