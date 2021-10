Tres deliciosos tragos para celebrar con espumosos

Desde el 2009 cada tercer viernes de octubre se celebra el Día de los Vinos Espumosos, una tradición contemporánea que pretende homenajear a uno de los vinos con mayor auge de consumo.

Aprovechando la fecha conmemorativa, y principalmente la llegada del fin de semana, podemos encontrar una excusa para disfrutar los sabores, aromas y texturas que estos vinos esconden.

Anteriormente, dejamos una lista con opciones de espumantes para adquirir. También recetas de cócteles que tienen a estos vinos como ingredientes.

Más allá de estas recomendaciones, la cantidad de tragos con espumantes no se limita a esta lista y difieren por su distintos grados de complejidad en su preparación. Te dejamos otras 3 opciones de preparación de coctelería para celebrar el día de los espumosos.

French 75

Este cóctel tiene al vino espumoso como ingrediente fundamental. La preparación incluye ginebra. El preferido de los espumantes de esta preparación es el Extra Brut.

Consiste en combinar estas dos bebidas, junto a una medida de jugo de limón natural, que le aporta un aroma ácido delicioso.

Para que este trago sea perfecto, se le puede agregar un hilo de caramelo. O lo que en la coctelería se conoce como sirope de azúcar.

Este trago se sirve en copas de flauta, la característica de los vinos espumosos.

Bellini

La receta de este cóctel es simple y se trata de uno de los clásicos que combinan espumantes. Solo consiste en combinar un vino espumoso seco con pulpa de durazno.

Si bien se pueden conseguir pulpas en los supermercados, siempre será mejor procesar los duraznos al natural.

Este trago puede tener hielo, pero se utiliza en la preparación, no en el vaso. Es necesario introducirlo en una batidora con los ingredientes para refrescar el contenido y pasarlo a una copa. No lo batas demasiado fuerte para no generar tanta espuma.

Mojito de espumante y frutilla

El último de los tragos es el más sofisticado. La preparación es similar a la de los mojitos pero con la interacción del espumoso.

El vino se combina con frutillas, menta, azúcar y una medida no preponderante de ron, el blanco, que se utiliza para los mojitos.

Se recomienda primero moler el azúcar y la menta con las frutillas. Luego colocar el ron en una batidora. Todo eso debe ser mezclado e incorporado en un vaso con hielo. Es el momento del espumante, que se sirve de a poco. Con todos los ingredientes incorporados, dar una pequeña revuelta más.

Ya tenés tres recetas increíbles para celebrar el espumante. A descorchar y disfrutar.