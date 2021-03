Tim Atkin, “La industria argentina está produciendo los mejores vinos que jamás haya hecho”

Decenas de copas de vino y botellas sobre la mesa, más de 100 entrevistas y 21 días de cata . Esa podría haber sido tranquilamente la agenda de Tim Atkin en sus regulares visitas a Argentina. Pero la realidad es que todo fue virtual y vía Zoom. A raíz de la pandemia, el reconocido crítico inglés debió hacer sus habituales pruebas desde su casa en Londres en una experiencia diferente, pero a la vez muy satisfactoria.

Es que todas las muestras que Wines of Argentina y Winifera hicieron llegar al viejo continente le permitieron a Tim acercarse a la vitivinicultura argentina de un modo diferente y posicionarla en los más altos círculos de consumidores de su país con un objetivo también solidario que recaudó casi 3.000 libras.

Luego de terminar con las catas, Atkin se tomó un tiempo para hablar con Los Andes sobre el vino argentino , su evolución y potencial en el mundo, nuevos varietales, la importancia de diferenciar las regiones y otros temas más.

- Este año el trabajo para el informe ha sido de manera virtual, ¿cómo se ha adaptado a esta modalidad y cómo ha resultado?

- Obviamente, preferiría haber ido a la Argentina como hago normalmente todos los años; en parte porque es un país que amo y tengo muchos amigos, pero también porque me ayuda a tener más idea sobre la cosecha recorriendo los viñedos y experimentando el clima. Pero la degustación en Londres fue la única alternativa y creo que funcionó muy bien gracias a Wines of Argentina y Winifera, que organizaron muy bien todo lo relacionado con las muestras desde Argentina. Ya me había acostumbrado a trabajar bajo esta modalidad, ya que había escrito reportes sobre Sudáfrica, Ribera del Duero y Rioja de forma virtual. Gracias a Dios existe Zoom, ya que me permitió hacer entrevistas. No estoy seguro del número final, pero creo que hubo más de 100 entrevistas vía Zoom. Ayuda mucho el hecho de que ya conozco a la mayoría de las personas, porque Zoom puede ser un poco extraño como medio.

En cuanto a la degustación, una ventaja es que uso un Coravin para los vinos premium, que me permite volver a degustarlos y compararlos entre sí. Claro que no puedo hacer esto cuando viajo por Argentina, a menos que contrate un camión refrigerado. Cambié mi opinión sobre algunos vinos, generalmente para mejor, al compararlos con otros de la misma categoría. También puedo usar mis propias copas Zalto y asegurarme de que todos los vinos se sirvan a la temperatura que me gusta gracias a mi sommelier amigo, Christophe Papis, que me acompañó durante los 21 días de cata.

Otra ventaja es que recaudamos fondos para un banco de alimentos local pidiendo a los miembros del Golf Club donde tuvieron lugar las degustaciones que hicieran una donación a organizaciones benéficas por cada seis botellas abiertas. Recaudamos casi £ 3,000 para el Banco de Alimentos de Wimbledon y esto ayudó a correr la voz sobre los buenos vinos argentinos.

- ¿Qué opinión tiene de la añada 2020? ¿Qué variedades y zonas se destacaron y cuáles no tuvieron un buen año?

- Todavía es demasiado pronto para dar mi opinión, ya que muchos de los vinos que probé eran de añadas más antiguas. Como siempre, es difícil generalizar, más teniendo en cuenta la extensión de Argentina. También dependerá de los rendimientos y las fechas de recolección de las uvas. Mi primera impresión es que la añada 2020 no fue tan buena como la 2019 ¡pero muy pocas lo son! La 2019 fue muy impresionante en general.

- ¿Qué vinos argentinos recomendaría a alguien que se está iniciando en el consumo de esta bebida?

- Obviamente empezaría con Malbec, pero idealmente con una variedad de estilos de diferentes regiones y subregiones, para que la gente comience a entender un poco la diversidad de la escena vitivinícola argentina. Después, quizás iría con Bonarda, Torrontés y Criolla Chica ya que son únicos. Una vez que hayan entendido eso, podrían pasar a vinos elaborados con uvas más internacionales como Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Pinot Noir, todos muy bien elaborados en Argentina. ¡También les mostraría algunos blends!

- ¿Qué posibilidades tiene Argentina de llegar a los niveles de producción y reconocimiento de las grandes potencias del mundo vitivinícola?

- Ya está sucediendo. La alta gama de Argentina es de nivel internacional. Cada año veo más foco en la expresión del viñedo, en estilos únicos e individuales. Los cambios en los últimos 30 años han sido notables.

- Hace diez años que brinda el informe anual de Argentina, ¿qué lo ha sorprendido este año?

- La calidad de la cosecha 2019, que fue mucho mejor de lo que había pensado, la creciente diversidad de los vinos blancos de Argentina y el cambio continuo de foco de vinos que se crean en la bodega a vinos que se cultivan en el viñedo.

- Desde que probó el primer vino argentino hasta hoy, ¿cuánto ha evolucionado la producción del país?

- Necesitaría 10.000 palabras para responder a esta pregunta, ¡por eso escribo un informe anual! Ha habido una revolución en el viñedo y en la bodega, pero en diferentes etapas y tendencias. La década de 1990 y principios del 2000 se caracterizaron por la influencia de consultores internacionales, la mayoría de los cuales ayudó a mejorar la calidad de los vinos argentinos, haciéndolos más limpios y mejor adaptados a los mercados internacionales. Los últimos 10 años han visto el surgimiento de una nueva generación de viticultores y enólogos argentinos que están más enfocados en la expresión del lugar y del viñedo. Los mejores vinos actualmente son en general más frescos, con menos alcohol y más precisos. La industria vitivinícola argentina está produciendo los mejores vinos que jamás haya hecho. Es muy emocionante.

- Muchas veces ha dicho que Argentina tiene mucho más que ofrecer que el malbec, ¿qué varietal es el que más se destaca y qué zona tiene más potencial?

- Creo que hay varios. Me encanta el Semillón, especialmente el Semillón de viñedos antiguos, pero también creo que hay un gran futuro para el Pinot Noir en áreas más frescas; Cabernet Franc en el Valle de Uco; Tannat en Salta y Chardonnay en Gualtallary y La Carrera. Como dije antes, no hay que olvidar que los blends también pueden ser excelentes.

- Ha hablado de la importancia del terroir y recientemente un estudio científico mendocino demostró la influencia que tiene sobre el vino, ¿cómo debe seguir trabajando el país en este aspecto?

- Argentina necesita transmitir ese mensaje a los consumidores y a las personas que importan y venden vinos argentinos. Hay una percepción en algunos sectores de que Argentina solo se trata de clima cálido, la viticultura “desértica” en suelos arenosos y que las vides tienen que ser irrigadas para sobrevivir. Necesitamos decirle a la gente por qué, por ejemplo, los suelos de piedra caliza y arcilla son tan diferentes. También necesitamos explicar la diversidad dentro de cada región. Si tomamos Mendoza, existen grandes diferencias entre Santa Rosa, Las Compuertas, Agrelo, Paraje Altamira, Los Chacayes, Uspallata, La Carrera y Gualtallary, por tomar solo algunos ejemplos. Necesitamos explicarle esto a la gente de una manera que pueda entenderlo, y la mejor manera de hacerlo es ponerles una copa de vino en sus manos.

- ¿Hoy en día el puntaje que recibe un vino es determinante para la elección del consumidor?

- Espero que no. Obviamente, la puntuación que le doy a un vino es importante, pero invitaría también a las personas a leer las notas de cata que escribo y tratar de hacerse una idea de mi paladar. Diferentes críticos tienen diferentes gustos, por eso es importante encontrar un crítico o una crítica que te guste, que respetes y lo o la sigas. Por supuesto que espero que la gente esté de acuerdo con mi criterio, que se basan en el trabajo arduo y la experiencia que he acumulado durante casi 30 años de visitas a Argentina, pero al final, el único paladar que realmente importa es el propio. Los puntos pueden alentarte a probar algo nuevo, ¡pero solo uno puede decir si disfruta el vino!

Perfil

Tim Atkin (60) es Master of Wine, Caballero del Vino y periodista de vinos inglés de reconocimiento virtual. Sus informes anuales sobre las diferentes regiones vitivinícolas del mundo son muy esperados por los productores y consumidores.

Con una larga carrera en medios gráficos y audiovisuales de su país y el mundo, incluidas apariciones regulares en un programa de la BBC, escribe también en su sitio web timatkin.com, con un importante caudal de visitas.

Además, tiene una segunda carrera como fotógrafo, sus fotos han sido publicadas en The Guardian, The Daily Telegraph y logró exponer en Londres, Francia, Colombia, Polonia y en el Líbano.

