Sting y la historia de cómo entró en el mundo del vino y lo mezcló con su música

Además de ser una de las máximas estrellas de la música mundial, desde hace algunos años, Sting decidió emprender junto a su esposa, la actriz y directora Trudie Styler, una aventura en el mundo vitivinícola con su propia finca y línea de vinos. En las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram un video musicalizado con su propia música que muestra el final de la cosecha en su finca en Italia.

En el año 1997, la pareja compró la finca Il Palagio, una propiedad del siglo XVI ubicada en el pueblo italiano de Figline Valdarno, una localidad de Florencia, región de Toscana, que durante algunos años se convirtió en su lugar de descanso, pero con el tiempo pasó a ser su residencia principal. A la pareja le llevó más de siete años encontrar su casa italiana, hasta que dieron con Il Palagio, que ya contaba con sus propias viñas y una larga historia de producción de vino que se remontaba a comienzos de 1500.

Los viñedos de la finca estaban completamente destruidos y entre 2000 y 2002 decidieron replantarlos. En 2004 se compró una propiedad contigua y así extendieron sus cultivos, que con una gran inversión y trabajo se convirtieron en fructíferas vides destinadas a la producción de vinos tintos con uvas italianas (como la Sangiovese y la Colorino) y otras más tradicionales como Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon.

Como el propio Sting lo muestra en sus redes sociales, en Il Palagio también elaboran aceite de oliva y miel. Además de recibir la constante visita -en tiempos previos a la pandemia- con la posibilidad de alojarse en una dentro de sus terrenos.

“Nuestra empresa de elaboración de vinos en Il Palagio es algo que nos tomamos muy en serio, y nunca queremos simplemente sentarnos y seguir haciendo las cosas exactamente como lo hemos hecho antes”, dijo la pareja a principios de septiembre de este año, cuando se anunció la contratación de Riccardo Cotarella, considerado como el enólogo consultor líder en Italia.

La familia de vinos elaborados por el ex The Police está directamente relacionada con su música, no solo porque ha dicho que uno de los secretos de su bodega está en que durante el proceso le canta a sus productos, sino porque cada uno de ellos lleva el nombre de algunos de sus más grandes éxitos.

La gama actual de vinos incluye Toscana IGT Sister Moon, una mezcla de 60% de Sangiovese, 30% de Cabernet Sauvignon y 10% de Merlot; Toscana IGT Casino delle Vie, que comprende un 95% de Sangiovese y un 5 % de Cabernet; Chianti When We Dance, 90% de Sangiovese más partes iguales de Colorino y Canaiolo; Toscana Message in a Bottle y Toscana Roxanne, este último un vino blanco.

A lo largo de los años, sus vinos también han sido premiados. En 2016 la revista de vinos estadounidense Wine Spectator ubicó a Sister Moon entre los mejores vinos de Italia de ese año. La cosecha premiada fue la 2008, que salió a la venta Sister Moon envejecido durante 24 meses en barricas de roble francés, con una graduación alcohólica de 14,9% vol.

En varias oportunidades se ha podido observar cómo la estrella del rock combina a la perfección sus dos pasiones, con conciertos privados en su finca donde interpreta sus más grandes éxitos mientras disfruta los vinos que él mismo elabora, como sucedió en 2019, cuando interpretó “Every breath you take” en vivo en Il Palagio.