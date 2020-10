Semana del Torrontés: cinco datos curiosos que no conocías de este blanco

Como cada año, del 12 al 19 de octubre se celebra en todo el país la Semana del Torrontés, el blanco insignia de los vinos argentinos. Si bien esta cepa es bien conocida para los amantes del vino guarda algunos secretos y curiosidades que en Guarda14 te ayudamos a descubrir.

Su nacimiento

La cepa emblemática para los vinos blancos de Argentina nació a partir del cruce genético de dos variedades de uva que llegaron a estas latitudes en el periodo colonial. Durante el siglo XVIII, en algún lugar de Mendoza que no se ha especificado, se dio el intercambio y germinación de la uva negra (criolla chica o listán prieto en España) y moscatel de Alejandría o uva de Italia.

Su olor particular

El Torrontés se distingue de otros varietales por su aroma especial. Esto se debe a unos compuestos específicos llamados terpenos. Lo particular es que según si la variedad madura al fresco o al calor, los terpenos evolucionan hacia su fase final –el aroma de la moscatel, combinado con el melón– o bien acentúan el perfume de cítricos frescos como lima, limón y pomelo rosado con una pizca de rosas.

El predominio Mendocino

Durante el año 2019, en Argentina había plantadas 7.731 hectáreas de Torrontés. La provincia de Mendoza se lleva casi la mitad de ellas con 3.475, lo que representa el 45%. Detrás quedan el 27% de La Rioja, el 12% de Salta y el 11% de Salta. Esta cepa también se planta en Catamarca (345 ha.), Río Negro (77 ha.), Tucumán (21 ha.), Neuquén (13 ha.), Córdoba (11 ha.), La Pampa (3 ha.) y Buenos Aires con solo una.

La participación del Torrontés en el total de hectáreas plantadas en todo el país fue en 2019 del 4% de las 207.438. Mientras que en litros varietales, el Torrontés fue en ese año el 6% del total elaborado en el país para el mercado interno (216.114500).

Desde el 2010 al 2019, el rendimiento de quintales por hectárea de Torrontés mejoró en 15%, con una variación de cosecha del 4% para el mismo periodo. La participación de este varietal en el total de quintales del país es del 5% con 1.149.929 de 25.174.698.

El por qué de su nombre

La historia del Torrontés en nuestro país cuenta que al momento de su nacimiento la cepa no contaba con un nombre definido. A raíz de su propagación, principalmente por el oeste nacional, los productores comenzaron a notar que no era igual a las demás blancas que tenían cultivadas. Como no encontraron una referencia entre las criollas y las más conocidas de las francesas, encontraron que lo más parecido era el Torrontés de la La Rioja española, y por este motivo comenzaron a llamarlo así.

¿Cuántos Torrontés hay?

Como acabamos de decir, el nombre popular de la cepa en nuestro país es Torrontés riojano, pero en realidad no es la única variedad que existe. Uno de ellos es el mendocino y el otro el sanjuanino, pero el más difundido y el único con alcance real en la industria es el riojano.