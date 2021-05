Por orden de los Peaky Blinders: cómo es y cuánto vale el vino oficial de la serie

El furor por Peaky Blinders ha llegado hasta el mundo del vino. Es que la exitosa serie de la BBC fue la inspiración para la bodega francesa Vignobles Bardet de Burdeos para crear una línea legítima que representa a los integrantes de Shelby Company Ltd.

“Es fácil imaginar a un personaje como Thomas Shelby importando su propio vino de nuestro tatarabuelo Jean Roy en la prestigiosa región vinícola de St.-Emilion, y creemos que estos dos tintos reflejan exactamente los perfiles de vino que habría “, dijo a Wine Spectator el viticultor y fan de Peaky Blinders Thibault Bardet, cuya familia ha estado en el negocio del vino desde 1704 y quien ya había lanzado un vino en tributo a Game of Thrones.

El Shelby Company Ltd Saint-Émilion 2019 se vende a un precio de 180 dólares las seis botellas. Se trata de un corte de Merlot con Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Es de “un color oscuro e intenso similar a los ojos de Tommy; con una nariz expresiva de grosellas negras y frutos negros”, explicó Bardet. “En la boca, se encuentra el equilibrio adecuado entre un Arthur poderoso y complejo, y una Polly suave y elegante”, completó.

La otra alternativa es el Shelby Company Ltd St.-Emilion Grand Cru 2018, que tiene un precio de 235 dólares por seis botellas, un blend de Merlot-Cabernet Franc.

“Peaky Blinders sigue siendo un viaje hacia lo inesperado”, comentó Jamie Glazebrook, productor ejecutivo de Peaky Blinders para Caryn Mandabach Productions. “En la temporada 5, Churchill describe el progreso de Tommy Shelby como ‘una tienda de campaña, luego un barco, luego una casa, ahora una mansión’. ¡A lo que ahora podemos agregar un viñedo! No podríamos estar más encantados con esta colaboración, cuyos resultados son realmente deliciosos”, agregó.

El vino de Peaky Blinder se puede llegar a conseguir desde Argentina. - Gentileza Wine Spectator Wine Spectator

Cómo conseguir el vino en Argentina

Toda la línea está disponible en Estados Unidos exclusivamente a través de la aplicación de vinos Vinsent.wine. Aunque cuenta con envíos internacionales, Argentina no está entre los destinos incluidos, por lo que la compra directa no es posible.

Sin embargo, para los fanáticos argentinos de los Peaky Blinders existe una alternativa. La opción más conveniente es buscar un courier privado para que se encargue del envío desde Estados Unidos, donde sí está habilitada la compra del vino.

¿Cómo funciona? Las opciones de couriers son muchas y simplemente debemos seleccionar una. La empresa seleccionada nos brindará el domicilio en Estados Unidos (por lo general en Miami) donde deberá enviarse el paquete y ellos se encargan luego de despacharlo a Argentina y entregarlo en nuestro domicilio.

Este sistema tiene un límite de cinco envíos al año por persona, aunque no hay restricciones en la cantidad de productos. Sin embargo, hay algunos datos a tener en cuenta como el peso máximo de hasta 50 kg y USD $2.500 de valor; o que el producto no debe requerir permisos especiales de Aduana como por ejemplo: Seguridad eléctrica, Seguridad automotor, Productos cosméticos y perfumería, Juguetes, Textil y calzado y elementos de protección personal. Este tipo de producto quedará retenido y no podrá ser enviado hacia Argentina.

Así, al pensar en comprar los vinos de Peaky Blinders debemos tener en cuenta el costo en sí del producto, más los gastos que nos indique el courier.