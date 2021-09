Para todos los géneros: cuáles son las canciones argentinas inspiradas en el vino

En la inmensidad de la música encontramos de todo: canciones inspiradas en el amor, la amistad, el deseo, el resentimiento, la felicidad, la tristeza, una ciudad, un deporte, o lo que se nos ocurra. Por supuesto que el vino no queda afuera de las musas que han dado lugar a populares letras que seguramente hemos cantado una y otra vez.

Con opciones para todos los gustos, es posible que encontremos algunas piezas de rock tango, pop, folclore, trap y más, que refieren a la bebida nacional, ya sea nombrándolo de manera genérica, o aludiendo a un varietal o una bodega específica. Repasamos algunos ejemplos interpretados por artistas argentinos:

Rescata mi corazón - Manuel Wirtz

¿Cuántas veces habremos escuchado este clásico? Pero, ¿alguna vez nos habíamos dado cuenta de que antes del primer estribillo nombra a una de las bodegas más importantes en el mundo de los espumosos?

Sí, Manuel Wirtz se inspiró en el mundo de las burbujas para hacer el mayor éxito de su carrera. “Iremos a bailar, beberemos Chandón”, dice en una de las frases que preceden el pegadizo coro.

Brindo por las mujeres - Los Rodriguez

Si de clásicos hablamos, “Brindo por las mujeres” no puede quedar afuera. Aunque está claro que se puede brindar con varias bebidas, Andrés Calamaro deja en claro que elige la bebida nacional.

Eso se refleja en la frase “Brindo porque esta noche un amigo paga el vino”, la cual completa una serie de motivos por los que el artista levanta la copa en esa ocasión.

Tan Solo - Los Piojos

Que Andrés Ciro Martínez tiene una debilidad por el vino, no hay duda. “Quizás no sea el vino”, plantea en este tema de los piojos, que no solo es un ícono de su antigua banda, sino que se convirtió en el nombre de su propio vino.

Tan Solo también se llama la bebida que Ciro hace en la provincia de la mano del enólogo Andrés Vignoni y que hace tan solo unos días presentó su segunda cosecha en Mendoza.

Volver en vino - Horacio Guarany

“Si el vino viene, viene la vida”, comienza la letra de esta pieza única de nuestro folklore. Compuesta por Eraclio Rodriguez y popularizada por Horacio Guarany esta canción habla en varias partes del vino. Desde su nacimiento en la viña, el suelo y el cielo mendocino, y hasta los distintos estilos de la bebida.

La Copa del Olvido - Carlos Gardel

El tango no podía faltar en la lista de canciones inspiradas en el vino. Esta pieza del 2x4 fue popularizada por el gran Carlos Gardel y en ella la bebida nacional se convierte en el mejor aliado para dejar atrás el mal de amores.

“¡Mozo traiga otra copa!; Y sírvase de algo el que quiera tomar; Quiero alegrarme con este vino; Pa ver si el vino me hace olvidar”, se escucha cantar al “Zorzal Criollo”.

Malbec - Duki

La renovación de la música no ha dejado atrás al vino. Duki, uno de los artistas argentinos del momento, le dedicó el que se convirtió en el tema más exitoso de su último álbum, “Desde el fin el mundo”, a la cepa que llevó al país a la fama mundial.

“Vino Malbec de Mendoza para calmar la sed”, dice en el tema que se encuentra entre los primeros puestos en las plataformas digitales. Incluso, el trapero ha hablado de cuáles son sus vinos preferidos, por supuesto, de nuestra provincia.

Melón Vino - Wos

Aunque hace mucho tiempo no saca música nueva, Wos es uno de los máximos referentes del trap argentino y uno de sus temas más populares lleva a la bebida nacional en su nombre. Se trata de Melón Vino, que además está inspirado en las amistades, algo que se ve reflejado en la frase “Tengo amigos, un montón; Tengo vino y un melón, ready para el vacilón, hey”.