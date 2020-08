Nuevos vinos, nuevas oportunidades para degustar y conocer

Es incesante el movimiento en las bodegas de Mendoza. Las presentaciones virtuales continúan siendo, en gran parte, la manera en que las distintas marcas muestran sus novedades del año.

Reuniones digitales, a cargo de los mismos winemakers, con referentes locales y nacionales, vino mediante, es la modalidad que más se ha usado en estos meses de cuarentena y distanciamiento social obligatorio, a causa de la pandemia.

Pero también, como habitualmente ocurre, surgen esos nuevos vinos sin una presentación en sociedad previa. La simple aparición en los distintos mercados marca la presencia de un determinado producto, y claro está, de su bodega.

A continuación, los más recientes lanzamientos de vinos, en los que se destacan los cabernet francs mendocinos, las uvas de Luján de Cuyo y vinos emblemáticos que se renuevan y siguen haciendo historia.

Profundo 2016 fue presentado a través de una reunión virtual, dirigida por Walter Bressia, su hacedor. Gentileza

Profundo, un blend emblemático que se renueva

Walter Bressia renueva su apuesta al assemblage que mejor representa la historia de su bodega y lo hace con la presentación de la cosecha 2016 de Profundo en una degustación virtual con comunicadores, sommeliers y referentes locales. “Cada botella es única y es posible disfrutar siempre una experiencia diferente. La esencia de Profundo es hacer de esa experiencia memorable año a año”, comenta su hacedor.

Un vino que hoy representa todo lo aprendido y conocido por sus fundadores; uno de los blends argentinos que comenzó a marcar una época y que, desde aquel momento sigue siendo inspirador de muchos. Un vino singular, completo y de gran definición. Luján de Cuyo es su lugar y las cepas que lo integran bien lo representan: Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah son elegidas cada año cuidadosamente para luego cumplir la crianza en roble francés y americano durante doce meses. Luego, doce meses más en la botella, moldeando sus taninos y resultando en este vino elegante, sedoso, con gran final de boca y memorable.

Petite Fleur Cabernet Franc 2018, de Bodega Monteviejo. Los Andes

Un cabernet franc, con la elegancia y fineza típica del varietal

Bodega Monteviejo, a través de una plataforma virtual, también presentó la cosecha 2018 de Petite Fleur Cabernet Franc. “Me gusta cosechar uvas maduras porque me gustan los vinos de guarda”, dijo su enólogo Marcelo Pelleriti, quien dirigió la reunión online, junto a comunicadores locales y nacionales.

Apuntó a que este nuevo producto, como todos los de la bodega de Tunuyán son elaborados de acuerdo a lo que quieren lograr: “todos vinos con potencial de guarda”, dijo, y lo definió como “un vino elegante, con la entrega de un toque de fineza y aporte de equilibrio”. Se trata de una partida de 15.000 botellas y un vino con gran frescura y mucho más por entregar. Pelleriti adelantó que se vienen importantes proyectos con cabernet franc desde la bodega.

Con fincas en Luján de Cuyo, Finca Bandini presentó su cosecha 2018. Los Andes

Nuevo vinos con el sello de Las Compuertas

Finca Bandini lanzó su cosecha 2018 y ya está disponible en el mercado nacional. Lo nuevo: Finca Bandini Dos Cauces, Finca Bandini Los Muros (tinto y blend de blancas), Magno Corpore y Terroir Único. Según la CEO, Carolina Pelayes, “esta cosecha nos ha mostrado el carácter de Las Compuertas en toda su plenitud, con vinos potentes pero amables al paladar. Y en el caso de Terroir Único y Magno Corpore, potenciados con las bondades de la microvinificación”.

Las uvas provienen de la finca propia de 70 hectáreas, por donde bajan las primeras aguas de la cordillera. La elaboración estuvo a cargo del enólogo Alberto Moreno, con el asesoramiento de Marcelo Pelleriti, y Marcelo Canatella, a cargo del manejo de los viñedos.

Dedicado Microterroir, uno de los tres nuevos vinos de Finca Flichman. Gentileza

Dedicado Edición limitada, una desafiante línea de alta gama

Tres son los primeros exponentes que integran la nueva línea, recientemente lanzada por Finca Flichman y a cargo del head winemaker de la bodega, Germán Berra. Se trata de dos tintos de Malbec y un blend de Sauvignon Blanc y Semillón: Dedicado Microterroir Gravel & Stone, Dedicado Microterroir Sand & Silt y Dedicado White Blend Ediciones Limitadas.

La propuesta de los dos tintos es una partida especial que nació del estudio de los suelos mediante impulsos eléctricos. “Luego de mapearlos y cavar más de 30 calicatas para identificar las diferencias, y dividirlas en micro parcelas, fue sorprendente descubrir la diversidad en tipos de suelos que encontramos en una misma finca”, detalla Berra. Mientras que el blend de blancas fue inspirado en los grandes vinos blancos de Bordeaux. Se compone de Sauvignon Blanc y Semillón en partes iguales provenientes de una de las regiones más frías del Valle de Uco. Los tres vinos se elaboraron en pequeñas partidas y son los primeros de la línea.

Conformada por tres vinos llega Textual, la nueva línea de Santa Julia. Gentileza

Textual Innovación Extrema, la fusión entre dos grandes proyectos

En un trabajo conjunto entre varias áreas, Santa Julia decidió unificar en un solo proyecto Zuccardi textual y Santa Julia Innovación, bajo el nombre Textual Innovación Extrema. Vinificadas en la sala experimental de la bodega, esta nueva línea hoy se elabora con uvas de la finca de Tunuyán.

Inicialmente, está compuesta por: Albariño, variedad blanca que, en Argentina, encuentra su mejor expresión en Valle de Uco. Se destaca por sus aromas con matices florales, tomillo y cítricos. En boca se caracteriza por su notable acidez que le aporta vivacidad y frescura. Ideal para acompañar con mariscos, pescados, aves y arroces o simplemente, como aperitivo. Luego, Caladoc, variedad tinta de llamativo y profundo color púrpura. En nariz se perciben marcadas notas a fruta roja y negra, como frutilla, mora y ciruela, sumadas a notas florales de salvia y lavanda. Entrada amable, con taninos dulces y firmes, boca jugosa e intensa que acompaña a la perfección carnes rojas al horno, pastas, y arroz con hongos, además de quesos duros. Y por último, Carmenere, variedad tinta originaria de Bordeaux, Francia. De color rojo púrpura, con reflejos violáceos. Muy aromático, con notas herbales, pimienta verde y frutas negras como arándanos y moras. Elegante, de cuerpo voluminoso y taninos firmes, ideal para maridar con cordero asado, cortes de cerdo y pastas.

Potrero Reserva Cabernet Franc, la nueva etiqueta de Nicolás Burdisso. Gentileza

El futbolista y su debut con el Cabernet Franc

Vinos de Potrero, del ex futbolista Nicolás Burdisso, lanza, en esta época de cuarentena, Potrero Reserva Cabernet Franc, el primer vino de esta uva, proveniente de Gualtallary, Tupungato. Es un vino 100 % varietal que, al degustarlo, se encuentra un vino profundo, de color violáceo intenso y brillante. En aroma es vivaz, con acentos de fruta fresca y algo madura. En boca es intenso con taninos bien amalgamados, es un vino expresivo, vibrante y de grata persistencia. Ideal para acompañar carnes asadas y braseadas, como así también quesos maduros.

“Para nosotros este vino significa completar la línea, salir de los clásicos y sumar este exponente que es muy representativo tanto en el mercado interno como el externo. Decidimos colocarlo en el segmento del Reserva justamente porque queremos que la gente lo conozca, que tenga total acceso a poder probarlo y conocerlo. Lo elaboramos de manera tradicional en piletas de hormigón y posee 12 meses de maduración en barricas usadas de roble francés”, asegura Bernardo Bossi Bonilla, enólogo de la bodega.

Old Wines, la flamante trilogía de Oberto, Longo y hermanos Durigutti. Gentileza

La amistad que dio a luz a tres vinos de Luján de Cuyo

El basquetbolista Fabricio Oberto, Juan Longo y los hermanos Héctor y Pablo Durigutti presentan una trilogía de vinos nacidos a partir del vínculo que los une. Old Friends, Old Routes y Old Memories son tres tintos de corte elaborados con uvas del preciado rincón vitícola Las Compuertas (Luján de Cuyo), con una mirada compartida del significado de la amistad. Las etiquetas de Old Wines ilustran momentos memorables para cada uno de sus cuatro protagonistas. Dotadas de gran simbolismo y mensajes para descubrir, en cada una se volcó la filosofía de vida con valores en común que fortaleció esta amistad.

Los tres blends son elaborados con uvas de antiguos viñedos en manos de pequeños productores de esta histórica y exclusiva. Fermentados con levaduras autóctonas, son embotellados sin estabilizar, filtrar ni clarificar con la intención de conservar intactas las virtudes del terroir. Old Friends 2018, 70% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, con predominio de la variedad insignia argentina. Old Routes 2017, 60% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc, 15% Malbec, con liderazgo de una variedad salvaje, longeva, cuya estructura resiste todas las tempestades de la vida. Old Memories 2016, 75% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Malbec, con predominio de una uva que guarda elegancia y personalidad, ideal para recordar en la memoria.