Messi, Ronaldo, Burdisso: quiénes son los futbolistas que ya tienen sus propios vinos

El mundo vitivinícola se presenta como un atractivo campo por descubrir para las más destacadas personalidades de todos los ámbitos. Empresarios, políticos, músicos o actores han manifestado su interés por la bebida nacional argentina. Por supuesto, el deporte -especialmente el fútbol- no es ajeno a esta tendencia y más de uno se ha tentado con tener su propia línea de vinos, en algunos casos relacionados estrechamente con la provincia de Mendoza.

Desde los mejores del mundo, como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pasando por algunos ex jugadores, como Nicolás Burdiso o Gabriel Heninze, y hasta la más reciente incorporación del colombiano Juan Fernando Quintero, repasamos todas las figuras que combinaron su amor por la redonda con la bebida por excelencia de los mendocinos.

Juan Fernando Quintero lanzará su vino inspirado en su gol en Madrid.

“L10”, el vino solidario de Messi

El futbolista de Barcelona tiene su propia línea desarrollada en San Rafael, en el sur de la provincia. “L10” es el nombre del vino elaborado por la Bodega Bianchi con un fin solidario. Aunque llevar el nombre del “Diez” haría que el producto sea un sensacional éxito en las ventas, desde la familia del futbolista pidieron que no se asocie su nombre a la bebida, por ser un deportista de élite, emblema de la vida saludable.

Incluso, el dinero de las ventas no significa una ganancia personal, sino que va a proyectos para el cuidado de la salud y la educación de niños, acompañado por el deporte como fundamento básico en la lucha contra la vulnerabilidad, explicaron desde la bodega.

El vino solidario de Messi tiene su línea premium también.

En las etiquetas se destacan una camiseta o una pelota de fútbol, relacionadas directamente con el jugador. Se elaboran unas 150 mil botellas al año de L10 Malbec y L10 Torrontés, un espumante y el Malbec Premium y se distribuye a más de 40 países: Japón, China, Estados Unidos, España y otros lugares de Europa.

“CR7” y los vinos de mamá

Si el argentino tenía sus propios vinos, Cristiano Ronaldo no podía ser menos. El portugués puede brindar con un “CR7”, un vino que ha sido bautizado en su honor, sin embargo él no recibe ni un euro de ganancia por sus ventas.

“El vino CR7 tiene aromas intensos a fruta madura (ciruela pasa, casis) con recuerdos de hierbas aromáticas como menta fresca y eucalipto y armonizados con intensas notas de cacaos, vainillas, regaliz y especias. En boca es dulce, aterciopelado, sedoso y voluminoso con taninos pulidos. Con una gran dosis de frescura, se muestra estructurado, glicérico y redondo. Con mucho recorrido y persistencia. El vino tinto Crianza de Rioja CR7 es ideal para acompañar cualquier tipo de plato”, describe la bodega de La Rioja, España, que distribuye el producto.

Sin embargo, el negocio no está relacionado con el delantero portugués, sino que desde la empresa utilizan sus iniciales con todos los permisos legales y obteniendo grandes ganancias por uno de los productos más demandados.

CR7, el vino de Cristiano que no le pertenece.

Pero la familia del jugador de la Juventus en realidad si obtiene sus ganancias de la industria vitivinícola, es que Dolores Aveiro, madre de CR7, elabora tres variedades de vinos (tinto, blanco y rosa) con la marca Queijaria Nacional.

Los tres vinos fueron lanzados en 2019 y el tinto se produce a partir de las variedades autóctonas de uva «touriga» y «syrah», fraguadas durante 12 meses en barriles de roble francés. El blanco, por su parte, proviene de las uvas ‘antao vaz’ y ‘verdelho’, plantadas en la zona de Vidigueira. En cuanto al rosado, tiene un aroma marcado por los frutos rojos y ofrece un acabado fresco.

La madre de Cristiano Ronaldo elabora sus propios vinos en Portugal.

El pasatiempo de los ex jugadores

Nicolás Burdisso encontró en la viticultura la misma pasión que tenía en el verde césped. Antes de colgar los botines, el ex defensor de Boca Juniors y la Selección Argentina comenzó a elaborar sus “Vinos de Potrero” y eligió Mendoza para hacerlo.

El proyecto nació hace más de una década, cuando su esposa, Belén Soler Valle, y él quedaron enamorados del Valle de Uco. Así empezaron a elaborar un Malbec en Tupungato de la mano del enólogo Bernardo Bossi Bonilla.

Los vinos Malbec de Potrero, Reserva de Potrero, Gran Malbec y el blend Debut de Potrero (2014, 18 meses en barrica, Malbec 60%, Cabernet Franc 20% y Syrah 20%) se exportan a Inglaterra, Italia, Canadá, Estados Unidos y Uruguay.

Otro de los ex futbolistas que se interesó por el Valle de Uco mendocino fue Gabriel Heinze, ex jugador del Seleccionado Nacional y ex DT de Vélez y Godoy Cruz. Él compró dos fincas que suman 6,3 hectáreas en Tupungato y también ha desarrollado sus propios vinos.

Pero la lista se hace aún más larga con los nombres de Rodolfo Arruabarena, Víctor Ayala, Facundo Quiroga, Bruno Marioni y Walter Samuel.

Los vinos de Nicolás Burdisso se elaboran en el Valle de Uco.

De Madrid al mundo

El más reciente fichaje del mundo vitivinícola tiene acento colombiano. Se trata de Juan Fernando Quintero, uno de los héroes de River Plate en la obtención de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors en Madrid, quien abandonaría el Millonario para seguir en el fútbol chino.

Y fue justamente la gesta en el Santiago Bernabéu y su gol al Xeneize lo que inspiró su vino personal. En junio de este año, el mediocampista cafetero presentó en sus redes sociales el emprendimiento vitivinícola.

Prometiendo contar más detalles en el futuro, el futbolista mostró su vino llamado “Juanfer Quintero”, que tiene una etiqueta que lleva grabado el momento exacto en el que él le pega a la pelota aquel 9 de diciembre y cambió la historia del partido.