Mayra Tous se pone al frente de #ExperienciaGuarda14: “Tratamos de mostrar genuinamente cada lugar de Mendoza”

En estos dos años como reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous ha demostrado ser multifacética y una apasionada con cada una de las tareas que emprende. Con ese compromiso que sabemos que la caracteriza y el amor por Mendoza que ha demostrado en su mandato, la soberana ha cambiado su amor por el vino y la comunicación en su nuevo rol de conductora de #ExperienciaGuarda14 de Diario Los Andes.

Desde el primer día como soberana, Mayra tomó con total convicción la tarea de ser embajadora de Mendoza en el mundo. Aun con la pandemia de coronavirus en el medio, sus planes no se modificaron y continuó haciendo su tarea puertas para adentro, impulsando a que los mendocinos puedan animarse disfrutar de la provincia en todo su esplendor a través de diferentes herramientas, como sus propias redes sociales .

Ahora, de la mano de Guarda 14 , la joven de 23 años recorrerá las mejores bodegas y espacios gastronómicos del enoturismo mendocino en un microprograma que se puede disfrutar en la web del diario y nuestro canal de Youtube . Algo que ya inició con su visita a Bodega Lamadrid hace tan solo unos días.

“Me parece que todos los mendocinos deberíamos aprender algo básico o interesarnos para el día de mañana ser todos anfitriones”, dijo en una charla con Los Andes la representante vendimial que destacó el trabajo que vienen realizando las bodegas para adecuarse a los turistas locales y nacionales.

- ¿Cómo definís la #ExperienciaGuarda14 en pocas palabras?

- Es un espacio para que conozcan lugares atractivos de Mendoza y lo más puro de sus recursos, hablando desde el punto de vista gastronómico. Y, por supuesto, para que disfruten los paisajes más lindos de la provincia.

- Desde el punto de vista profesional, ¿qué significa estar al frente de este proyecto?

- Para mi es una oportunidad hermosa. Más allá de que soy reina, esto es un crecimiento gigante. Sé que el ocupar ese lugar me lleva a conseguir estas oportunidades, pero creo que he demostrado durante este año la pasión que tengo por la comunicación que tiene que ver con el turismo y el vino en la provincia.

Trato todo el tiempo de capacitarme y hacer cursos relacionados con el tema o con los idiomas, porque siempre me gusta tratar de tener las herramientas para poder hacerlo mejor. Ojalá que de esto surjan muchas cosas lindas, pero que sobre todo favorezca a que la gente tenga información y que la gente aprenda, que es lo que más me interesa.

-¿Cuánto has aprendido del mundo del vino en este tiempo?

- Yo vengo aprendiendo del mundo del vino ya desde antes de salir reina. Desde que fue electa todo se dio con más fuerza, también porque hice varios programas ligados al vino y sobre todo con la Municipalidad de Tupungato. He aprendido muchísimo, tecnicismos que por ahí no conocía, de cada persona aprendo un poco más.

En #ExperienciaGuarda14 aprendo un montón de gente muy apasionada por lo que hace, dispuesta a contar todo lo que hacen y disfruto mucho de hablar con ellos. Eso me nutre mucho a mi como a la gente que disfruta de los programas, porque yo no soy ninguna especialista.

- ¿Cómo se hace para que el que está empezando en el mundo del vino no quede espantado con los tecnicismos?

- Lo primero es que vean los programas de Guarda14 -risas-. Realmente están muy buenos, son muy sencillos y con un lenguaje muy simple, en donde simplemente tratamos de mostrar genuinamente la experiencia. Buscamos recomendar un vino determinado porque nos parece buenísimo o tratar de motivar a que la gente pueda vivir la experiencia. Mientras ellos se animen a conocer el lugar, probar la comida o tomar un vino está bien y no hace falta entender de tecnicismos. Como siempre digo, hay que tomar vino, conocer Mendoza y como a uno más le guste.

De todas maneras, yo creo que hoy hay mucha información y las bodegas están haciendo un gran trabajo de comunicación para que la gente se acerque y no se siente por ahí abrumada por todas esas palabras que no se entienden.

- ¿Cómo acercar más a los jóvenes al mundo del vino?

- Me parece que se viene haciendo un gran trabajo pero todavía falta mucho. Vamos encaminados a captar la atención de los jóvenes por el vino. El público joven demostró durante la pandemia que realmente le interesaba. Conocer más las variedades, lugares turísticos de Mendoza. Me parece que esas oportunidades no hay que desaprovecharlas, al igual que la visibilidad que puedo tener al ser reina de la Vendimia. Si vos tenés esa figura tan visible, tenés que utilizarla en pos de esto, captar a los jóvenes, atraerlos de alguna forma.

Creo que eso es un buen trabajo que se viene haciendo y se aprovechan las herramientas. Eso se ve desde arriba, no solo promocionando a Mendoza a nivel internacional o nacional, sino que también al turista interno que demostró un gran aprecio y amor por la provincia y todas las actividades que se pueden realizar. Yo, desde el lugar que tengo, me enfoqué en la promoción turística ligada obviamente a los jóvenes porque me parece que está bueno que se puedan acercar.

Entiendo que cuando te estás refiriendo a cierto público tenés que tratar de cautivar de cierta manera y es lo que traté de hacer con las redes sociales. Realmente hay muchas personas jóvenes que me escriben pidiendo recomendaciones o me agradecen por mandarlos a tal o cual lugar.