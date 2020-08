Luna Roja, un vino que homenajea al rock nacional

Luna Roja Vinos de Autor es el emprendimiento del enólogo Nicolás Gabardós, quien comenzó con sus primeras elaboraciones en el año 2009 en el garage de su casa, ubicada en el departamento de Godoy Cruz. En años posteriores, al aumentar su producción, comenzó a elaborar sus vinos en una pequeña bodega del departamento de Maipú.

El nombre “Luna Roja” hace referencia a una canción del disco Dynamo de la banda de rock argentino Soda Stéreo de la cual Gabardós es un gran admirador, ya que además de enólogo es músico y compositor.

Nicolas Gabardós, creador de Luna Roja.

Los viñedos

Las uvas utilizadas para la elaboración de los vinos provienen de distintos lugares de Mendoza. Las uvas Syrah, del distrito de Tres Porteñas, departamento de San Martín. Las uvas Malbec, de Barrancas y Lunlunta, Maipú. Por último, las uvas Bonarda se encuentran en el distrito de Tres Porteñas, en San Martín.

La línea de vinos de la bodega está conformada por Luna Roja Syrah, Luna Roja Syrah Roble, Luna Roja Malbec, Luna Roja Bonarda y Luna Roja Corte de Rojos.

Todos los vinos se elaboran bajo la dirección del enólogo Nicolás Gabardós, quien ha trabajado además en diferentes bodegas del medio mendocino.

Premios y menciones

Luna Roja ha recibido más de 30 premiaciones en concursos internacionales de vinos. Entre ellos figuran Wine of the Year 2017 entregado por Ranking Mundial de vinos y licores por integrar el Top 100 de vinos más premiados del mundo. También en concursos como Bonarda Argentina, Vinus Argentina, La Mujer Elige Argentina, Vinandino Argentina, Sub 30 Argentina, Finger Lakes IWC Usa, Tasters Guild Usa, Terravino Israel, Caribe IWC.

Syrah Premiado. Este varietal fue la primera etiqueta de Luna Roja y una gran apuesta a los nuevos aromas y sabores para atraer al consumidor acostumbrado a consumir varietales Malbec. Se trata de un vino de brillante color rojo violáceo, con un intenso perfume a frutos del bosque, algo especiado, seguido en boca por suaves taninos.

Cortes Rojos. Al elaborar varietales Syrah y Malbec se decidió crear un corte de diferentes porcentajes de vinos, los cuales varían año tras año. Este blend se destaca por su elegante enlace en aromas y sabores de los vinos que lo conforman, además de estar en contacto durante un periodo de 6 meses con duelas de roble francés y americano aportándole aromas a vainilla, chocolate y tostado, seguido en boca por suaves taninos.

Syrah Roble. Después de la tercera cosecha de la marca se incorporó la versión Syrah Roble, que se pone en contacto con duelas de roble francés y americano durante 6 meses aportándole aromas a vainilla, chocolate y tostado, seguido en boca por un cuerpo más persistente de taninos dulces.

Bonarda. Vino procedente de Tres Porteñas, San Martín, con maceración pre fermentativa en frío 5 días a 12°C. De brillante color violáceo, recuerda en nariz a violetas, ciruelas maduras y mermeladas de frutos rojos.

Espumante dulce. 100 % torrontés riojano, de brillante de color amarillo dorado y aromas florales y ananá. En boca, equilibrado dulce de elegante acidez.

