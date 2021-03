Lo dice la ciencia: el vino se vuelve más rico si sabemos que es más caro

La idea de que los vinos más caros son más ricos o mejores no es nada nuevo. Muchos son los experimentos o anécdotas que dan cuenta de ellos, pero ahora hay evidencia científica . Una investigación de la Universidad de Basilea (Suiza) ha demostrado empíricamente que el precio del vino influye en la percepción del sabor de los consumidores.

Un equipo de psicólogos bajo las órdenes de Christoph Patrick Werner pudieron comprobar que en el caso del vino funciona con mucha eficacia la técnica de marketing conocida como “señal de precio”.

Según los autores, esta primera investigación estudia los precios del vino mediante un experimento de campo enmarcado. Así, 140 personas realizaron una prueba de cata en la que calificaron tres vinos de diferentes precios -bajo, medio y alto-, en tres situaciones diferentes -con el precio real, sin el precio, y con un precio falso- y los calificaron por su intensidad de sabor y agrado, según publicó Vinetur.

En el estudio publicado en este mes de marzo en la revista especializada Food Quality and Preference, los evaluadores calificaron a los vinos más caros como de sabor más intensos en las muestras con precio real, falso o sin precio. Aunque las calificaciones de agrado no difirieron para los vinos con precio real o los vinos sin precio, en el caso aumento falso de precios para vinos baratos influyó significativamente en las calificaciones de agrado, mientras que en el caso opuesto, es decir, precios falsos rebajados para vinos premium no tuvo ningún efecto sobre las calificaciones de agrado.

En conclusión, para los autores del estudio la información sobre precios tiene una influencia diferente en la experiencia subjetiva del consumidor con el vino, sin efectos sobre la intensidad de las calificaciones de sabor y sin efectos sobre las calificaciones de agrado conociendo el precio o sin conocerlo, pero crece el agrado del vino de bajo precio cuando se sube su valor.