Las diez curiosidades del varietal emblemático de la Argentina

El Malbec es el símbolo de la transformación de la vitivinicultura argentina. Tal es su importancia para nuestro país que, desde el 17 de abril de 2011, Wines of Argentina comenzó a celebrar el Día Mundial del Malbec con el objetivo posicionar al varietal en el mundo y celebrar el éxito de la industria vitivinícola nacional.

Si bien decimos que es argentino, tiene su origen en el sudoeste de Francia. Desde allí llegó en 1853 de la mano del francés Michel Aimé Pouget (1821-1875), un agrónomo contratado por Domingo Faustino Sarmiento para llevar adelante la dirección de la Quinta Agronómica de Mendoza. Justamente, la fecha de la creación de la institución, da origen a este día.

Lo que sigue para muchos puede ser historia conocida, pero aún así, su rica historia, que continúa escribiéndose día a día, presenta detalles sorprendentes. A continuación, les presentamos algunas curiosidades del Malbec.

1 El Malbec más alto del mundo: El viñedo de Malbec más alto del mundo está registrado en Argentina, más precisamente en la provincia de Jujuy, a 3.329 metros sobre el nivel del mar, en la Quebrada de Humahuaca. Sin embargo, el Malbec varietal embotellado más alto es el de Bodega Colomé y proviene de su finca Altura Máxima, elaborado en Payogasta, a 3.111 metros. Este viñedo supo ser, durante varios años, el más alto del mundo con el aval de los Guinness World Records.

2 La bodega más austral del mundo: Dada la diversidad de nuestro país, en el mismo territorio podemos encontrar el más alto del mundo, como el anterior, y también el más austral. El vino de la bodega Otronia está plantado en la latitud 45º 33′ en el Sur de la provincia de Chubut, en la localidad de Sarmiento, entre dos lagos, uno llamado Musters y el otro Colihuape.

Se trata de media hectárea que en 2019 dio sus primeros 300 litros de vino que aún no han sido utilizados en las líneas comerciales de la bodega.

3 Exportaciones: Según las cifras de Wine of Argentina (WOFA), el Malbec registró 128.828.560 litros exportados en 2020 y es la variedad argentina más elegida en el mundo. El 45,87% del total exportado es sólo Malbec y 119 países recibieron al menos un envío de este varietal durante 2020. En la categoría de vino fraccionado en botella, Estados Unidos se mantiene como principal destino de la variedad, seguido por el Reino Unido, Brasil y Canadá. Por su parte, China, octavo destino de exportación de nuestro producto nacional (fraccionado) con U$S 6.359.211, persiste como uno de los mercados de mayor trascendencia debido al crecimiento sostenido en sus importaciones de vino.

4 Sólo once años: Si bien el varietal lleva más de un siglo en nuestro país, el Malbec World Day se celebró por primera vez el 17 de abril de 2011 por iniciativa de Wines of Argentina como parte de su misión de impulsar a la industria nacional y consolidar a Argentina como país moderno en términos vitivinícolas y productor de vinos premium. Con once ediciones ya vigentes, se trata del festejo de un varietal más consolidado en todo el mundo.

5 Las etiquetas de “Malbeck”: Durante varios años, muchas bodegas argentinas escribieron el nombre de este vino con “K” al final, es decir, “Malbeck”. Incluso, hoy es posible encontrar, en las cavas de las bodegas más antiguas del país, algunos ejemplares de estas botellas con esta denominación. Malbeck era el apellido del vitivinicultor húngaro que difundió la cepa en Francia. Desde aquel entonces se comenzó a llamarla de ese modo. Fue con ese nombre con el que arribó a nuestro país.

6 ¿Malbec blanco?: La respuesta es sí. Aunque suene raro y estemos muy acostumbrados a ver al Malbec como un vino tinto y un poco más familiarizados con los rosados, su versatilidad ha permitido que sea vinificado en diferentes estilos. Así, en el mercado nos podemos encontrar con un Malbec blanco, como es el Vicentín Blanc de Malbec y espumantes hechos a base de 100% Malbec, como el Brut Rosé de Navarro Correas.

7 Un varietal, muchos nombres: Si bien nosotros lo conocemos popularmente como Malbec, éste es sólo uno de los tantos nombres que recibía la cepa. En realidad, se trata de una de las que más denominaciones tiene en el mundo: Bergerac, Pécharmant, Montravel, Côtes-de-Duras, Côtes-du-Marmandais, Buzet, Brulhois, Coteaux du Quercy, Pressac en la región de Libourne, Planta de Cahors o Planta del Roy, entre otros.

El nombre Malbec tiene origen en Burdeos, donde el ya conocido Malbeck lo introdujo en la zona. En Cahors la llaman Auxerrois, mientras que también es muy popular la denominación Côt.

8 Una cepa federal y mundial: Con 45.657 hectáreas, el Malbec es la cepa más cultivada del país. Más aún, su producción en Argentina marcó un incremento del 52% desde 2010 y, según datos del INV, es la variedad de mayor producción a nivel nacional con 3.721.290 quintales en 2020, representando el 39,96% del total de tintas elaboradas. Mendoza acapara gran parte de la producción nacional de Malbec con 3.195.129 quintales (85,86% del total) y a ella le siguen San Juan, con 246.806 quintales (6,63%), Salta con 122.384 quintales (3,29%) y La Rioja con 65.677 quintales (1,76%).

Pero no son los únicos lugares, incluso está presente en casi todas las provincias argentinas. Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y Santiago del Estero, son algunos de los ejemplos menos tradicionales. Fuera de Argentina por supuesto está en Francia y también en otros países como Chile, Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Italia.

9 El primero de todos: Aunque está claro que Mendoza es el hogar del Malbec, no fue el primer lugar del país en el que se registraron viñedos de este varietal. Según los datos de INV, el primer viñedo de Malbec de Argentina se radicó en 1889 en Salta. Fue ya en el nuevo siglo, en 1900 que aparecieron de manera oficial las primeras 45 hectáreas dentro en Mendoza.

10 La influencia de Napoleón Bonaparte: ¿Qué tendrá que ver Napoleón Bonaparte con el Malbec argentino?, se preguntarán muchos. Aunque no lo crean, el emperador Napoleón III jugó un rol importante en el destino del varietal. La llegada de Miguel Amado Pouget, quien trajo esta vid a la provincia, se dio justamente como consecuencia del arribo al poder de Bonaparte en 1851. Luego del ascenso de Napoleón III, el egresado de la escuela de Horticultura de París tuvo que exiliarse de Francia por razones políticas. Luego de estar en Chile, en 1853 fue contratado para comenzar sus trabajos en la Quinta Agronómica. Pese a que cerró en 1858 por falta de fondos, Pouget se quedó en Mendoza hasta su muerte en 1875 mientras Napoleón reinaba en su Francia natal y así compartió en estas tierras todos sus conocimientos sobre la vid hasta el final de sus días.