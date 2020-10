Juan Pablo Díaz: “El vino en lata tiene muchas ventajas y no viene a reemplazar ningún envase”

En la tercera noche del ciclo virtual “Charla entre enólogos” organizado por Guarda14, el protagonista de la noche fue Juan Pablo Díaz, joven enólogo de Bodegas López, quien dialogó con la Lic. en Enología Ana Puelles sobre las innovaciones que está aplicando la bodega en su elaboración de vinos.

“El estilo López está marcado por el tipo y el tiempo de añejamiento que se le da en esa bodega. La consistencia de los vinos hace que el consumidor vuelva a probarlos porque sabe que siempre se va a encontrar con lo mismo”, sostuvo Díaz y agregó: “Siempre vamos mejorando la calidad y manteniendo el estilo tradicional. Si bien es una bodega tradicional, también te encontrás con muchísima tecnología porque todos los años se está incorporando algo nuevo”.

Los vinos en lata de Bodegas López

Justamente la innovación fue uno de los temas centrales de la noche, principalmente por su vino dulce envasado en lata. Para Díaz se trata de un envase con muchas ventajas que “viene a crear nuevos momentos de consumo en el vino”. En tanto que Ana Puelles lo calificó como “un paso súper importante a nivel vitivinícola” y aseguró que ayuda a derribar mitos sobre el consumo de vino.

Se trata de un Blend de Moscatel, Torrontés y Semillón. “Es un vino muy aromático, muy fresco. Tanto el Moscatel como el Torrontés se elaboran como un dulce natural y el Semillón es un vino seco sin azúcar”, comentó. Su conservación es de 12 meses y está pensado para el consumo rápido. El Traful en lata está disponible en Tienda Los Andes.

“Es algo nuevo para todos. Cuando empezamos a estudiar esto no había mucha información. Lo único que sabíamos era que en Estados Unidos funcionaba muy bien. que está desde el año 2000. Es otro mercado y había que capacitar al consumidor de lo que se trata”, aseguró el experto que desde hace 14 años trabaja en López.

Para Juan Pablo “lo importante es la devolución del consumidor” y resaltó algunas de sus ventajas: “La lata es fácil de abrir, no necesitas un destapador, no necesitas estar preparado para ir a tomar un vino. Es muy fácil de enfriar, tiene un envase muy liviano y cómodo de trasladar. Otra virtud es que resiste a los golpes. Además te permite un consumo individual. También te da la ventaja de que si no tenés copa lo podés consumir directamente desde la lata teniendo la precaución de lavarla bien antes”.

Este vino ha sido creado para un consumo descontracturado y para todo público. “No creo que venga a competir de manera directa con ningún otro producto, sí indirectamente. La conclusión que he sacado sobre la lata es que crea otro momento para disfrutar el vino que no existía. Tenés la opción individual donde no tenes que abrir una botella si no querés tomar tanto”. dijo Díaz.

“En la relación precio calidad es muy barato. Nos falta tiempo a los comunicadores del vino para dar a conocer que lo que se van a encontrar dentro de la lata es de la misma calidad de lo que van a encontrar en botella. Hay que sacarse el prejuicio de que la lata es de peor calidad”, afirmó.

Hasta el momento, Bodegas López solo ha presentado su vino blanco dulce, pero no descarta expandirse hacia otros varietales. “Esto tiende a abrir muchas ramas. Y creo que nos falta tiempo de comunicación con el consumidor para que entienda esto. Siempre digo que la lata no ha venido a reemplazar ningún envase”, declaró Díaz, a lo que sumó: “Seguimos analizando cómo se comporta el mercado con este vino dulce. Ojalá que los clientes pidan y saquemos un rosado y un tinto”.

Por otra parte, explicó cómo es el proceso de fraccionamiento y llenado de lata, algo que en el establecimiento comenzó hace seis meses. “Es una máquina automatizada. Se llenan muchas latas por hora y va a depender del volumen de la lata”.

Conservación de las barricas de madera

Juan Pablo Díaz habló del uso de toneles de madera en la elaboración de los vinos de Bodegas López. “Los vinos pasan en madera de dos, cuatro o cinco años. Una vez que se saca el vino se cepilla y queda madera nueva”, dijo.

“Los toneles tienen la ventaja de que por su espesor podemos ir cepillando hasta llegar a madera nueva, por supuesto que se cuida la sanidad de la madera por sobre todas las cosas. Se van haciendo los lavados con agua caliente, vapor, para hacer las desinfecciones”, explicó.

Díaz comentó que los toneles tienen una capacidad que va de 2.500 litros hasta 35.000 litros y su utilización depende de acuerdo al tiempo de añejamiento que se le va a dar a cada vino. “Respetamos que el mismo tonel se usa siempre con el mismo varietal. Las líneas con más guarda en madera van a toneles más grandes para integrar la madera mucho mejor, que no sea tan invasiva”, contó el enólogo.

Los preferidos de Juan Pablo Díaz

El protagonista de esta charla destacó que “en vinos no le puedo escapar al Malbec. Si bien los Cabernet me impactan y me gustan mucho, yo creo que al Malbec todos los enólogos argentinos le debemos un respeto porque siempre nos ha dado satisfacciones muy grandes”.

“A mi me gustan mucho los espumantes. No es porque hace 14 años que trabajo ahí, pero me fascinan los espumantes de Bodegas López, tienen una calidad superior. El Montchenot Rosé es vicio, un espumante muy delicado y fácil de tomar”, confesó.

Justamente de los espumantes de la bodega destacó el Rincón Famoso Rosé ( disponible en Tienda Los Andes ). Sobre este vino, Ana Puelles encontró al degustarlos “cerezas al maraschino muy marcadas” y lo describió como “muy fácil de tomar”. Al respecto, Díaz comentó: “Siempre queremos seguir con el estilo de vinos que sean fáciles de tomar. En este caso muy marcada la fruta. Hoy la clarificación la hacemos con flotadores y podemos mantener mucho más la parte aromática”.

Se trata de un blend con Malbec de la zona de Agrelo y Pinot Noir de Tupungato. “Con el blend dejás un vino armónico con dos variedades, algo que con un mono varietal por ahí es más difícil de lograr todo eso”, manifestó.

La próxima vendimia

“Yo creo que puede ser normal. Es muy pronto para dar un pronóstico acertado. Hace algunas semanas atrás tuvimos una helada bastante fuerte y hay a muchas personas que las perjudicó. A nosotros no nos hizo tanto daño”, consideró sobre la cosecha 2021.

Juan Pablo reconoció que “el clima es algo que no manejamos y le tenemos que rezar todos los días para tener una buena cosecha”.

Así mismo, destacó: “Cada año es distinto y recordas el varietal que se destaca. Este año nosotros tuvimos el Chenin que tuvo una explosión aromática increíble, hacía mucho que no sentía uno así de esa manera. El Malbec también ha sido increíble”.