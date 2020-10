José “Pepe” Galante: “Lo orgánico es el futuro de la vitivinicultura argentina”

En la noche del jueves se vivió la segunda entrega del ciclo gratuito de “Charlas entre enólogos” organizado por Guarda14 . El protagonista de la noche fue José “Pepe” Galante, uno de los expertos más destacados de la provincia y considerado uno de los padres de la enología moderna en Argentina, quien de la mano de su colega Ana Puelles charló sobre la industria del vino.

Con más de 45 años de trayectoria, uno de los visionarios de los viñedos del Valle de Uco, se refirió a las nuevas tendencias de consumo que se están viendo en el país y el mundo. En este sentido, sobre los vinos orgánicos opinó que es “una cosa muy interesante y me parece el paso futuro para la vitivinicultura argentina. Ese compromiso con la sustentabilidad es muy importante y en función de eso tenemos que ser consistentes. En Europa están a full con todo ese tema. Hoy te encontras con vinos orgánicos de alto valor y de muy buena calidad”, aseguró. Y agregó: “Yo creo que no es tan difícil en nuestro medio, en zonas del pedemonte mendocino o argentino, hacer este tipo de cultivos porque las condiciones naturales ya te facilitan la tarea”.

Desde su experiencia personal, Galante comentó en su caso “estamos utilizando mucho la bioprotección. La empezamos a usar hace cuatro años ya. Para mí es una herramienta poderosísima”.

El propietario del establecimiento familiar Puramun que desde el año 2010 se encuentra a cargo de los vinos de MP Wines (Salentein), habló de los vinos “naturales” y se mostró bastante crítico sobre esta denominación. “Me gustaría que me dijeran cuales son los vinos no naturales, yo no conozco vinos que no sean naturales. La enología es milenaria y todo el que cree que está haciendo algo que parece que es revolucionario es un camino recontra transitado, tradicional”, dijo.

También dio su opinión sobre los vinos biodinámicos: “No me meto ni opino porque no entiendo nada”. “Los he probado en Chile y me encantaron. Le tomé respeto. Vos veías algo distinto entre el equilibrio natural y la vegetación, a mí realmente me sorprendió”. sostuvo.

El terroir del Valle de Uco

Hoy en día, el Valle de Uco es la preferida de “Pepe”. De hecho, todos sus vinos son elaborados a partir de viñedos cultivados en esta región. Pero su atracción por estos terrenos comenzó hace casi ya 25 años, cuando aún trabajaba en Catena Zapata.

“A mediados de los ’90 nació una discusión en Catena sobre hacia dónde emigrar. Nació en el Este y buscando lugares que tuvieran una mejor condición climática se fue expandiendo hacia la montaña. Pedro Marchevsky y yo éramos defensores del Valle de Uco. Catena se terminó convenciendo de lo que le decíamos y compró el primer viñedo ahí. Yo me acuerdo de ese lugar y era un desierto”, contó.

El enólogo destacó que en un principio la variable que los llevó a inclinarse por ese lugar fue la altura, que permitía mejores condiciones climáticas para la maduración de los vinos. Con el correr de las cosechas los resultados les dieron la razón y encontraron un terruño ideal para vinos de mucha calidad.

Para el experto, las condiciones del Valle de Uco son ideales para dos varietales en particular: el Malbec y el Chardonnay.

Sus vinos

“Pepe” comentó que la identidad de sus vinos tiene una relación con Borgoña. Fue en un viaje por esta región francesa donde descubrió cuál es la clase con la que más se identifica. “Esa fineza, elegancia, todo lo que eso vinos expresan es lo que a mi me gusta. Hacer vinos que sean agradables y fáciles de beber”, declaró. Así mismo dio a conocer sus varietales preferidos: en tintos el Cabernet Sauvignon y en blancos el Chardonnay

En cuanto a su proyecto familiar, Galante contó que Vinos Puramun es un homenaje al Valle de Uco. “Empezamos a buscar palabras y nos guiamos mucho por el lenguaje que hablaban los primitivos habitantes del Valle de Uco. Puramun significa ‘cosecha’, lo cual para un vino está buenísimo. Pero también significa ‘búsqueda y encuentro’, lo que define el trabajo que hacemos cada año”.

Galante también relató la historia del Chardonnay de Puramun, reveló algunos secretos de su elaboración y sus características. También habló de su Malbec fermentado con Petit verdot, al que calificó como “el resultado de discusiones familiares” al que llegaron después de varias pruebas. Ambos disponibles en la tienda de Los Andes.

Sobre su trabajo en Salentein, habló del departamento de investigación que le ha permitido conocer en profundidad los varietales, las alturas, las levaduras y mucho más, en los viñedos que tiene la bodega en el Valle de Uco.

Cómo incentivar el consumo de vino entre los jóvenes

“Yo creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta”, sostuvo el enólogo sobre cómo acercar a los más jóvenes al mundo del vino. Para él es la discusión que está en todas las bodegas: cómo llegar al consumidor. “El vocabulario que se utilizó en un momento, que hizo del vino una cosa rara, exótica que tenía que provocar no sé qué tipos de placeres puede ser que haya influído”, manifestó.

En estas estrategias para llegar a otros público destacó: “Esto del vino en lata me parece una novedad interesante. En Estados Unidos el consumo en lata ya está hace años y hoy te encontras con muy buenos vinos en estos envases. Acá es incipiente la movida”.