Fede Pettit prendió sus “Fuegos” para Guarda 14: “Lo mejor de la gastronomía de Mendoza es la experiencia”

Hace seis años, Fede Pettit decidió dar un salto en su vida y cambió el apresurado vivir porteño por una vida y proyectos en la montaña. Así se instaló en Mendoza y desde aquel momento trajo toda su experiencia para comenzar un nuevo camino en restaurantes ligados al mundo del vino. Ahora, en una nueva etapa profesional, el cocinero decidió prender sus “Fuegos” en la montaña y se unió a Guarda14 para transmitir una experiencia única con recetas de un minuto para las redes sociales.

Después de varios años desarrollando proyectos y productos gastronómicos en Abrasado y en el Universo Vigil, el especialista en cocina de fuegos y otros estilos gastronómicos comenzó una nueva etapa en su camino, enfocado en su empresa de catering, el asesoramiento y la comunicación de la gastronomía con interesantes producciones audiovisuales.

“Soy un apasionado de la gastronomía y los fuegos”, dijo a Los Andes el cocinero que estará al frente de una serie de videos -ya disponible el primero en las redes de Guarda14- que buscarán compartir con nuestros lectores y seguidores recetas simples, pero aggiornadas, combinadas con los mejores vinos.

- ¿Cómo nació la idea de “Fuegos”?

- Desde el año pasado que vengo haciendo algunas cuestiones audiovisuales, haciendo cosas con Mica Ponce. Con ella empezamos a hacer videos, viajar y hacer cosas en la montaña. Es algo que me gusta, que me divierte y aparte me permite comunicar lo que es la gastronomía mendocina. Estaba con varios proyectos y en medio de eso surgió esta propuesta de hacer los fuegos.

- ¿Cómo forman los maridajes de “Fuegos”?

- La idea es armar recetas con distintos vinos y bodegas que se quieran sumar. Pero no solo se limita ahí, también pueden ser cervezas o espirituosas. La idea es que podemos cocinar de todo y acompañarlo con cualquier tipo de bebida. Por ahora hemos presentado solo los platos, pero la idea es que podamos sumar el maridaje con las bebidas. En base a qué vino, qué cepa, qué sabores tenemos, pensamos un plato que lo acompañe.

Fede Pettit compartirá recetas fáciles e innovadoras en videos de solo un minuto. - Gentileza / Pablo Tello Gentileza / Pablo Tello

- ¿Qué tan difíciles van a ser las recetas que vamos a encontrar en “Fuegos”?

- La idea es poder hacer recetas simples y con productos locales, que todos los ingredientes que incluyan puedan estar al alcance de la mano. Vamos a trabajar con cosas que conocemos, pero darle una vuelta de rosca. Todo en un minuto.

A veces vamos a hacer cosas bien típicas y otras vamos a jugar un poco más. Tratamos de invitar a cada uno a que prueben sabores nuevos y a experimentar otras cosas. Por ejemplo, en una de las recetas tenemos milanesas, pero son de cerdo y el apanado es con cereal y avena, lo que también hace que sean aptas para celíacos.

Fede Pettit compartirá algunas de sus recetas de cocina de fuegos. - Gentileza Gentileza

- ¿Dónde graban “Fuegos” y cómo eligen los lugares?

- En principio estamos grabando en Chiara Lodge, en La Carrera. Para mí, La Carrera es un lugar alucinante dentro de Mendoza, distinto, único. Estamos a más de 2.000 metros de altura y las próximas veces que vayamos a grabar ya vamos a tener nieve. La verdad que es una locación que es lo que se viene dentro de la provincia. Es un lugar alucinante, poco desarrollado y poco conocido que de a poco se está dando a conocer y se va a ir desarrollando con el transcurso de los años. Me parecía algo bueno y divertido poder hacerlo en un lugar nuevo, que sale un poco de la idea de cocinar entre viñedos o una bodega. Además, amo la montaña.

Las recetas están todas hechas por Fede Pettit en medio de la montaña. - Gentileza / Pablo Tello Gentileza / Pablo Tello

- Viniendo desde Buenos Aires, ¿por qué elegiste Mendoza para tu cocina?

- Hay dos motivos centrales: por un lado, la calidad de vida, acá además del clima y el lugar físico, la gente es espectacular; por el otro, está lo profesional, Mendoza en su momento era un lugar que estaba en pleno desarrollo de la gastronomía que estaba dando sus primeros pasos importantes y encontré un lugar en el que podía desarrollar todo lo que venía haciendo hace más de 20 años en Buenos Aires. Pude venir a desarrollar nuevos conceptos, a poder a hacer gastronomía en el mundo del vino y también a nivel general.

Las mollejas fueron las protagonistas del primer video de "Fuegos". - Gentileza / Pablo Tello Gentileza / Pablo Tello

- Con tus años de experiencia, ¿qué pensas que es lo mejor de la gastronomía de Mendoza?

- Creo que lo principal que tiene la provincia en cuanto a la gastronomía es la experiencia que se puede vivir en cada uno de los lugares, ya sea en bodegas, la montaña o la ciudad. El mendocino es una persona súper amena, servicial y el contexto que te da Mendoza por su geografía hacen que uno de los pilares sea la experiencia que se puede llevar el cliente. No se trata de pensar en una comida, una bebida o en un lugar, sino en un todo. Mendoza es un lugar que te predispone a pasarla bien y a disfrutar. Hoy hay grandes cocineros y un compromiso muy grande de la gastronomía que ha hecho que crezca enormemente en los últimos años.