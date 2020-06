Etiquetas locales con reconocimiento y fama mundial

La crítica internacional se ha expedido. Los más reconocidos referentes mundiales que, año a año, viajan a Argentina en búsqueda de lo que ellos consideran los mejores vinos de cada cosecha han dado su veredicto. A estas opiniones se suma también -no menos importante- la de los consumidores.

A través de aplicaciones, el público general tiene la posibilidad de votar y elegir sus preferencias con el objetivo de determinar una lista con los mejores vinos del mundo. Con todo esto y a punto de finalizar la primera mitad de 2020, ya están en la vidriera pública los nombres de las etiquetas argentinas que lograron los mejores puntajes y las mejores críticas. Lo más interesante es que, la gran mayoría, ya están a la venta para su disfrute.

Guarda 14 reúne, en esta nota, las conclusiones de los reportes elaborados por los críticos Tim Atkin (Inglaterra) y James Suckling (Estados Unidos) y repasa los distintos rankings de los ejemplares más preciados, incluso de la publicación inglesa Decanter, revista que también pone el foco en las cosechas de nuestro país.

Además, los vinos mendocinos que resultaron sobresalientes en Vivino, una app internacional que no es más que un mercado de vinos en línea y en la que todos los años, en base a la calificación de sus usuarios se distinguen a los mejores vinos del mundo.

El malbec y su permanente diversidad

El malbec argentino es una cepa que no deja de sorprender a los expertos y críticos de vinos del exterior. Difícilmente este varietal no lidere un top ten de las listas más importantes del mundo. Sin otorgarle un puntaje de 100 (ya ha declarado que nunca le ha dado esa puntuación a un vino), Tim Atkin posicionó este año en el primer puesto al Malbec Per Se Uní del Bonnesant 2018 (99 puntos), de David Bonomi y Edgardo Del Pópolo.

Le siguió el blend Malbec Cabernet Sauvignon de Cheval des Andes 2017, con 98 puntos. Sin embargo, para el estadounidense James Suckling esta última etiqueta es una de las cinco a la que sí le otorgó la calificación perfecta de 100 puntos.

Los otros ejemplares mendocinos del mismo varietal que comparten la cabeza de este ranking son Cobos 2017, de Viña Cobos y Adrianna Vineyard River Stones 2018, de Catena Zapata. Ni bien recibió la notificación del puntaje, Gérald Gabillet, winemarker de Cheval des Andes dijo: “James Suckling volvió a degustar este año Cheval des Andes cosecha 2017, vino que había probado el año pasado con pocos días de salida de crianza, y reconfirmó que es un vino de 100 puntos. En setiembre saldrá a venta en Argentina y mercados internacionales. Estamos muy orgullosos porque hace cuatro cosechas que tenemos más de 98 puntos. Es uno de los vinos argentinos con más elegancia y precisión”.

Sorprendido por la creciente diversidad del malbec -tal como declaró en su reciente entrevista a Guarda 14- Atkin destaca muchos más malbecs entre los diez primeros vinos de su reporte: Colomé Altura Máxima Malbec 2017 (97 puntos); Noemía Malbec 2018 (97 puntos); Per Se Iubileus 2018 (97 puntos); Zuccardi Finca Piedra Infinita Malbec 2017 (97 puntos); y Altos Las Hormigas Malbec Appellation Gualtallary 2018 (96 puntos).

En tanto, Decanter también saca a relucir la cepa emblemática de Argentina en su flamante listado de favoritos nacionales. Allí, aparecen otras etiquetas, aunque sí hay algunas coincidencias de bodegas con los otros listados.

Alto Las Hormigas Malbec 2014 (97 puntos); Zuccardi Aluvional 2016 (96 puntos); Bramare Marchiori Estate malbec 2016, de Viña Cobos (95 puntos); Cadus Single Vineyard Finca Las Torcazas Malbec 2016, de Cadus Wines (93 puntos); y Salentein Barrel Selection Malbec 2018 (92 puntos) son los cinco mejores malbecs puntuados por la publicación europea. Los blancos destacados en el mundo Los vinos blancos argentinos también seducen al mundo y la crítica pone sus ojos en éstos.

El Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2018, de Catena Zapata es el mejor ejemplo. Suckling lo calificó con 100 puntos (junto al Pinot Noir Treinta y Dos 2018, de Bodega Chacra completan los cinco mejores argentinos) y Atkin lo posiciona en el puesto 9, con 97 puntos. Sin embargo, un blanco que se llevó todos los elogios del referente inglés, este año, es el Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2017 (98 puntos).

“La aparición de más y más blancos buenos es un ejemplo de tendencia en 2020”, dijo Atkin a esta sección y agregó: “de los vinos con mejor puntaje del informe, 18 son blancos y 2 espumosos. El semillón me parece una variedad realmente emocionante, especialmente de viñas antiguas”.

El cabernet franc comienza a ganar fama

Dos cabernet francs mendocinos ocupan el top ten mundial de esta cepa, según Decanter. Por un lado, el Rutini Cabernet Franc Gualtallary 2016, en el sexto lugar y, por el otro, a Doña Paula 1350, cosecha 2017, también de Gualtallary. Mariano Di Paola, winemaker y gerente de Rutini Wines, expresó que “este vino ya había sido considerado en el puesto 11 entre los mejores 100 vinos del mundo en 2019, por lo cual esta nueva calificación llena de orgullo a todo el equipo”.

En cuanto al blend de Doña Paula -elaborado con cabernet franc, malbec y casavecchia-, la revista destacó: “es un vino de carácter fresco, bien integrado y con buena complejidad. En boca presenta notas especiadas además de aromas a frutas negras maduras y una madera bien ensamblada, con taninos finos y un final fresco con especias y un dejo a menta”.

Atkin también tuvo en cuenta a esta cepa en su reporte y catalogó como Vino Rosado descubrimiento del año al Blanc de Franc Rosé 2019, de Bodega Andeluna. Un vino elaborado por Manuel González Bals, con 100 % de cabernet franc.

Cinco etiquetas locales entre las 30 mejores del mundo

Cinco vinos mendocinos figuran, en 2020, en el top 30 de los mejores del mundo según el reporte de los Vivino’s Wine Style Awards -Premios al Estilo de Vino de Vivino-, a la par de otros destacados productores como Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal, Australia y España.

La votación, llevada a cabo a través de la aplicación Vivino, tiene por objetivo reconocer a los mejores vinos del mundo y en la elección participan millones de consumidores que usan la aplicación para descubrir, calificar y comprar.

Cobos Volturno 2016 (Viña Cobos), Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2015 (Catena Zapata), Cobos Malbec Chañares 2016 (Viña Cobos) y Cobos Malbec Marchiori 2012 (Viña Cobos) y Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2015 (Catena Zapata) son los cinco destacados.

Entre las categorías de estilos de vino populares que forman parte del reporte, está la del Malbec argentino, considerada como “la mejor uva tinta de la Argentina, originaria del suroeste de Francia y traída al país en la década de 1830”, según Vivino.

Además de este reconocido quinteto, los otros vinos argentinos que encabezan sus respectivas categorías son Gran Cabernet Sauvignon (IV) 2014, de Pulenta Estate; Estiba Reservada 2008, y Nicolás Catena Parcela Bonarda 2014, de Catena Zapata; Mariflor Sauvignon Blanc 2017, de Michel Rolland; y Pasarisa Torrontés 2017, de Pasarisa.