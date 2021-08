Estos son los seis errores más comunes que arruinan una botella de vino: cómo evitarlos

Como todo producto alimenticio, si al vino no se lo cuida de la mejor manera puede presentar algunos defectos a la hora de servirlo. Desde el momento en el que compramos o nos regalan un vino puede llegar a pasar un tiempo, es por eso que hay que tener algunos recaudos para evitar los seis errores más comunes que arruinan una botella.

Lo ideal sería poder conservarlos en una propia cava o bodega. Pero si no contamos con ese espacio, un armario especial para vinos puede ser una buena opción, aunque la cantidad de botellas almacenadas se reduce.

Sea cual sea el espacio, hay que tener en cuenta ciertos factores que pueden condicionar la calidad de la bebida que vamos a consumir y conocerlos es la mejor forma de evitarlos, como lo explica el sitio especializado Vinetur.

Temperatura

Los cambios bruscos de temperatura, provocados por la calefacción o un aire acondicionado pueden ser muy perjudiciales para el vino. La temperatura más favorable para la conservación son los 12°C. Con un margen de un par de grados más o menos, lo que se recomienda es nunca alejarse 4° o 5°C de esa medida.

Luz

Una alta exposición lumínica puede ser un acelerador de los procesos de oxidación, incluso en el corto plazo, lo que puede arruinar el vino en muy poco tiempo. Se recomienda que el lugar donde estará el vino tenga lámparas de baja potencia, nunca fluorescentes o halógenas.

Humedad

Un lugar demasiado seco puede hacer que el corcho pueda secarse, por lo que el aire entraría en el vino y lo arruinaría. Por eso, lo recomendado es un lugar con un promedio del 60%, con una tolerancia hasta el 75%, ya que si se supera podrían aparecer mohos.

Para compensar la falta de humedad en el ambiente se puede compensar con un recipiente con agua, mientras que si nos vamos al otro extremo, lo ideal es utilizar una fuente con arena, sal gruesa o algún material absorbente.

Espacio

En el lugar tendríamos que tener calculado la cantidad de botellas que vamos a comprar y tener algún espacio para regalos y ofertas especiales. Así mismo, sería oportuno identificar aquellas de consumo diario de las que dejaremos un tiempo en guarda, para evitar moverlas cuando queramos sacar una.

Estanterías

La posición ideal de la botella es de manera horizontal, para que el corcho no deje de estar en contacto con el vino. Además, deben brindar un fácil acceso a las botellas, también para evitar moverlas cada vez que buscamos una.

Ventilación

El espacio donde guardamos los vinos tiene que estar ventilado y sin olores. No conviene almacenar en el mismo lugar otros alimentos como ajo, jamón, etc., porque esto puede traducirse en olores no deseados en el vino. Lo mismo que sucede con sustancias químicas como detergentes, desengrasantes, combustibles y otros productos que pueden transmitir olores.