Esto valen los mejores vinos de Argentina, según el ranking de Decanter

Los vinos argentinos siguen dando de qué hablar en el mundo. Hace una semana, aunque no con los resultados de años anteriores, completaron una buena performance en los Decanter World Wine Awards, uno de los concursos de vinos más grandes e influyentes del mundo. Aunque ya hablamos del que se llevó la mayor distinción de todas, ahora repasamos los precios de los mejores puntuados.

En una edición que tuvo un número récord de ejemplares catados, solo uno de Argentina se llevó la distinción “Best in Show”, el máximo galardón que estuvo reservado de manera exclusiva para 50 vinos de todo el mundo, y otros 13 se llevaron medallas de platino y oro.

Los Decanter World Wine Awards convocaron durante 15 días del mes de junio a casi 170 jurados -incluidos 44 Masters of Wine y 11 Master Sommeliers- que probaron 18.094 vinos de 56 países distintos. Los resultados arrojaron solo 50 Best in Show, 179 medallas de platino, 635 oros, 5.607 medallas de plata y 8.332 alcanzaron el bronce.

De los vinos argentinos el mejor fue el Nicasia Vineyard Malbec 2019 de Catena Zapata, el único incluido entre los Best in Show con 97 puntos. “Un gran rompecabezas que se arma de acuerdo de la exposición que tiene cada mini parcela”, tal como contó Alejandro Vigil, el enólogo detrás de este vino.

Un solo vino argentino logró consagrarse como Best in Show, el máximo galardón. - Gentileza / Decanter Decanter

Cuánto valen los mejores vinos de Argentina

Con exponentes exclusivamente de Mendoza y Salta, entre los seis vinos que se llevaron medalla de platino y los siete de medalla de oro se destacan bodegas clásicas y algunos pequeños productores que conquistaron al jurado de la publicación británica.

Aquí, el listado de los ganadores y los precios a los que se consiguen: