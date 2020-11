“Envinados”, una dupla para el disfrute del vino

Andrés Lafarge comenzó su camino como sommelier trabajando en un restaurante de alta gastronomía en Barcelona. “Allí descubrí el maridaje entre la comida y el vino, sumamente importante. El vino siempre formó parte de mi vida, pero esa experiencia en particular fue lo que me hizo pensar en la Sommellerie y el servicio como un estilo de vida”. Hace 10 años Andrés regresó a Mendoza y comenzó a volcar todo lo que había aprendido en España, trabajando en enoturismo en la Agencia Kahuak, fue winespecialist en el Tasting Room de TheVines of Mendoza y, adentrándose cada vez más en este mundo, fue Head Sommelier en el Hotel Park Hyatt Mendoza, uno de los hitos de su carrera.

Andrés Lafarge.

Por su parte, Romina Rolón reconoce que su camino comenzó, como tantos otros chicos y chicas, al finalizar el secundario. Primero probó con la Enología, pero al realizar un curso de Sommelier que la cautivó, se decidió por esta carrera: “Tengo la profesión más linda que pude elegir, me abrió muchas puertas, me dio la posibilidad de ser docente, de viajar y trabajar en muchos lugares como Uruguay, no solo representando al vino mendocino, sino también argentino”, cuenta. Romina se considera, además, “gastronómica de oficio”: trabajó en restaurantes y bodegas y entre sus logros se cuenta el haber sido sommelier del prestigioso Huentala Hotel, al que considera su “escuela hotelera”.

Romina Rolón.

¿Qué hacen los “Envinados”?

Envinados Mendoza surge de la amistad y el respeto mutuo que se profesan ambos colegas, que en el entrecruce de sus caminos profesionales soñaban con poder encarar un proyecto juntos. Ese día llegó “casi sin buscarlo” y hoy es una empresa que reúne todos los servicios que un sommelier puede brindar.

Así, Envinados se destaca por ser la única empresa que tiene al frente a dos sommeliers que han trabajado y conocen a la perfección todas las áreas de la industria: turismo, restaurantes, hoteles, bodegas, docencia… Este expertise les permite ponerse en el lugar de cada comprador, comprender mejor sus necesidades y ofrecer un servicio mucho más completo.

Como representantes de bodegas, Andrés cuenta que “la comercialización en Cuyo es todo un desafío, algo muy complejo y dinámico, ya que existe mucha oferta en una plaza comercial relativamente pequeña, que ha evolucionado y se ha modernizado. Cada vez es más exigente, y para nosotros es todo un compromiso trabajar en el posicionamiento y la comunicación de estos vinos”.

“Hace tiempo comprendí que la comercialización necesitaba entender más al vino. Por eso, ser representantes en Cuyo es una tarea divertida y apasionante, pero sobre todo desafiante”, agrega Romina. Este desafío implica vender vinos en la zona productora más importante del país, y como explica con humor, es casi “como vender arena en un desierto”. Es importante entonces que la marca representada logre destacarse y posicionarse con la ayuda de la gastronomía, que es la de mayor auge en Mendoza en este momento.

“A futuro, seguimos empeñados en adelantarnos y crear cosas que todavía no se hacen en Mendoza, ver qué necesidades van surgiendo en el mercado. Estamos convencidos de que aún hay mucho por hacer en materia de formación, sobre todo para el consumidor final que disfruta de comprar vinos y necesita información más certera y confiable”, explica Andrés.

Romina agrega: “Tenemos varios proyectos en carpeta; pronto estrenaremos uno que conjuga la gastronomía, el buen servicio, la comunicación del vino y el aprendizaje en una sola experiencia. Estamos en un lugar privilegiado de Mendoza como es la Peatonal y hoy queremos ofrecer un producto de esas características. La experiencia es un todo y hoy pocos pueden ofrecerla, por eso nos embarcamos en este proyecto que será además, sumamente lúdico”.

Al servicio del vino

Los principales servicios que brinda Envinados Mendoza incluyen:

Representación comercial de bodegas. Especializados en posicionamiento, se asegura la comunicación real del producto hacia el punto de venta o consumidor.

Clases de degustación. Con un formato distendido y entretenido, se aborda con ejemplos prácticos y cotidianos, experimentando vinos de variados estilos.

Recursos Humanos. Especializados en Sommellerie, Gastronomía y Turismo, contratación eventual de RRHH para bodegas y empresas de la industrias a fines.

Capacitaciones. Formadores de equipos de trabajo dedicados a la gastronomia, el turismo y el servicio, otorgando herramientas y conocimientos para el óptimo desarrollo en sus tareas.

Degustaciones. Transmisión de conocimientos y experiencias a través de catas y degustaciones.

Asesoramiento y consultoría. Al servicio al cliente para la creación de cartas de vinos, negociación con proveedores, desarrollo de eventos, entre otros.

Más información: Peatonal Sarmiento 133, Galería San Marcos, Local 12, Ciudad de Mendoza. Tel: (+54) 9261-5410285. Email: info@envinados.com.ar. Web: http://envinados.com.ar/