Encuentro virtual: se viene el Wine Innovation Summit

A pocos días de anunciar la apertura de inscripción para la segunda edición de Wine Innovation Summit, se superaron las expectativas de inscripciones de asistentes con la participación de bodegas y empresas de Chile, Uruguay, España y Argentina. El encuentro virtual tendrá lugar el jueves 13 de mayo a las 9hs (Chile), 10hs (Argentina) y 15hs (España), bajo el lema “Innovación en tiempos de COVID-19 en la industria del vino”, con la modalidad de inscripción gratuita y cupos limitados.

“A pocas semanas de abrir la inscripción, superamos nuestra meta inicial de acreditados. Vemos un gran crecimiento de inscriptos en comparación con el encuentro anterior, de personas de México, Colombia, Brasil, Italia y China, entre otros”, comentó Martín Caride, organizador de Wine Innovation Summit. Y agregó “Hay temáticas de este encuentro que generan mucho interés, relacionados con la sustentabilidad, con el cuidado de los recursos naturales, con tendencias tanto en vinos como en tecnología”.

El encuentro va estar dividido en tres bloques temáticos: Agrícola, Innovación en bodega e Innovación puertas afuera. Aunque algunos oradores no han terminado de confirmar, se puede adelantar el temario y algunas de las empresas o bodegas que van a estar exponiendo su caso o experiencia.

En el primer bloque, la innovación agrícola, el Ingeniero agrónomo Javier Martínez López se va a referir en innovación en sistemas de riego de Azud (España). Por otra parte, Federico Pérez, CEO de Fede Pulverizadores (España) contará las novedades en maquinaría agrícola y Auravant con su tecnología HD aplicada a la fincas.

El segundo bloque, bodega puertas adentro, Alejandro Rodríguez, Director Comercial de Vinventions Sudamérica, se va a referir a ¿Cómo cuidar el vino y el medio ambiente al mismo tiempo?. Por su parte, Alexander Koch Hein de Viña San Pedro Tarapacá presentará el vino Gato Negro desalcoholizado y otros vinos con baja graduación alcohólica. La creatividad estará presente con el caso del espumante Tremendo 2020 a cargo de Yu Sheng Liao y cómo aprovechar las crisis para sacar lo positivo. Y en final del segmento, la participación de Bodega Bracco Bosca de Uruguay.

El último bloque será el más tecnológico: Sergio Grinbaum CEO de Think Thanks presentará cuales son las tendencias en marketing digital, mientras que Ezequiel Glinsky Chief Technology Officer para Microsoft Latam se referirá hacia dónde va la tecnología corporativa y sus tendencias. Matías Holzapfel Sub Gerente Premium Retail de Viña Concha y Toro presentará Descorcha.com , el e-commerce del Holding y que tecnologías hay detrás para un comercio electrónico exitoso. Por último, Santiago Lauret, enólogo de Bodega La Caroyense, de Córdoba, presentará el caso de su vino Innovazione de blend tinto y su versión de blend blanco, que tiene el particular detalle de su tapa corona.

El cierre del encuentro estará a cargo de Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina. La apertura del encuentro aún no está definida, pero desde la organización se están haciendo gestiones para que el Dr. Luis Lacalle Pou, presidente del Uruguay, sea el encargado de la misma.

Para inscribirse sin cargo hacer click aquí .

Acompaña esta iniciativa el Gobierno de España a través de la Embajada de España en Argentina, el Gobierno de Uruguay a través de la Embajada de Uruguay en Argentina, el Ministerio de Economía de Mendoza, el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay (UNAVI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ProChile, ProMendoza y Bodegas de Argentina, y sponsorean este encuentro Esker, Auravant, Vinventions y Azud.