El vino de Adrián Barilari: la historia detrás de sus etiquetas, cómo es y dónde se consigue

Hasta hace algunos años, para Adrián Barilari, ex vocalista de Rata Blanca, el vino representaba un simple gusto que lo acompañaba en varios momentos de su vida. Pero su relación con esta bebida cambió hace cuatro años, cuando en una de sus giras por Mendoza decidió dejar de verlo como un hobbie y se emprendió en la aventura de crear el suyo propio.

Siguiendo el camino de tantos otros músicos que encontraron en las cepas mendocinas una nueva expresión de su arte, el cantante tomó la iniciativa a partir de una broma entre amigos. Pero, a pesar de haber nacido como un chiste, hoy Barilari Wines es un proyecto muy serio que en 2018 sacó su primera cosecha y ha logrado estar en todo el país.

En una breve charla con Los Andes, quien es uno de los máximos exponentes del metal en nuestro país contó cómo nacieron sus vinos, todos íntimamente ligados con su música: Abuso de Poder Malbec, Infierock Rosé y el más nuevo integrante de su línea, Pasión Prohibida Sauvignon Blanc.

- ¿Cómo surgió la idea de tener estos vinos?

- La idea surgió hace unos cuatro años durante una gira que yo estaba haciendo por Mendoza junto con Antonio Ferreyra. El señor Gabriel Guardia, hoy un gran amigo después de estos cuatro años, nos invitó a su empresa olivícola para comer allí, charlar y pasar un buen rato. Él es fanatico de la música y de mi trabajo. Entre copas y el almuerzo, la esposa de Gabriel deslizó la pregunta de por qué yo no tenía mi línea de vinos como tenían otros músicos. Yo les contesté que no entendía muy bien cómo era el sistema y no estaba al tanto. “Los vinos yo los compro, me gustan”, les dije y así surgió la idea, entre risas y chistes.

- ¿Cómo definiría a cada una de las tres etiquetas?

- Las etiquetas nacieron por iniciativa mía. Al pensar en tener una marca de vinos lo primero que pensé es que que fuese algo que me identifique y lo que me identifica realmente son mis discos. El primer vino que tuvimos decidí ponerle “Abuso de poder” porque es el tercer disco de mi carrera solista y tiene una tapa muy fuerte, que tiene que ver con el contenido del CD. El segundo vino que salió ya en 2018, “Infierock”, también sigue esta línea y lleva la tapa de mi último disco y es una tapa que tiene que ver con el color del vino que es un rosé de cabernet y malbec. Y el último que se llama “Pasión Prohibida” y lo sacamos este año ya fue definido por la empresa. Uno de los enólogos es muy fanático de esa canción. Es un sauvignon blanc y salió con ese nombre porque ellos lo querían así y me pareció bien

- ¿Cuál cree que es el que más lo representa?

- El que más me representa, por una cuestión de gusto también, es el Abuso de poder Malbec. Es un vino que me encanta y es muy rico. Tiene el toque justo entre la potencia de la uva y la suavidad de un vino de alta gama, aunque no lo es. Lo pensé mucho cuando estábamos buscando el sabor y pensaba en la mujer también. Siempre me interesó que no fuera un vino solamente para los tomadores de vino, que en mi época solían ser hombres. La idea fue esa, de lograr un sabor rico al paladar y que invite tomar otra vez.

- ¿Cómo es “Pasión Prohibida”, la última incorporación de Barilari Wines?

- Es un Sauvignon Blanc dulce natural con un color amarillo alimonada, con toques frutales y fresco en boca. Es un vino pensado para el verano y que se recomienda tomar bien frío. Tiene una graduación de alcohol interesante. Es un vino que marida muy bien con pescados. Siempre digo que los vinos frescos son muy divertidos en reuniones y siempre los pienso como vinos para festejos. Así que, pienso que es un vino divertido, además de un vino interesante para acompañar las comidas.

- ¿Tiene pensado seguir incorporando otros vinos?

- Por el momento no tengo pensado en ampliar la gama. Estoy muy contento con estas tres presentaciones. Todo empezó como un hobby o un juego y hoy me encuentro con que los vinos están en varios lugares.

El proyecto de Barilari Wines nació entre risas y bromas, pero hoy ha adquirido una seriedad que se traduce con ventas a todo el país. - Gentileza Gentileza

A cuánto y dónde se consiguen los vinos de Adrián Barilari

Como dijimos, los vinos de Barilari Wines se pueden adquirir en todo el país. Las tres etiquetas son elaboradas por Bodega Antigal, un establecimiento ubicado en Maipú, aunque el origen de las uvas es el Valle de Uco, principalmente en Tupungato.

A través de su web oficial, todos los vinos están disponibles con envíos a toda Argentina y ofrecidos en promociones muy tentadoras para los amantes de la música del artista. Por ejemplo, el combo de Abuso de Poder Malbec cuesta $2.900 e incluye tres botellas, un saca corcho, un CD Vivo Vorterix firmado por Adrián y un póster también firmado por el artista. O también se pueden conseguir el combo de las tres etiquetas a un precio de $2.500, entre otras alternativas.