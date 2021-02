El mejor chef del mundo abrió su hamburguesería en Mendoza

Demostrar que una cadena de hamburgueserías puede operar respetando los pilares de la gastronomía sustentable con la más alta calidad. Ese fue el objetivo con el que Mauro Colagreco , primer chef latinamericano en conseguir tres estrellas Michelín con su restaurante Mirazur y el mejor del mundo de acuerdo a la lista de los World’s 50 Best Restaurants 2019, abrió en 2016 la primera sede de Carne en su La Plata natal. Cinco años después, Mendoza se convirtió en la primera ciudad fuera de Buenos Aires en contar con una sucursal de la cadena que no deja de crecer.

El nuevo local de Carne, que en 2019 se convirtió en Empresa B Certificada, la primera cadena de hamburgueserías del mundo en obtener esta certificación de triple impacto (social, medioambiental y económico), se encuentra ubicado en la esquina de Paso de los Andes y Agustín Álvarez de la 5ta Sección, a un par de cuadras de los Portones del Parque Gral. San Martín. La propiedad era un antiguo caserón que fue restaurado por completo. En esta primera etapa funciona solo bajo la modalidad “delivery” (por medio de Pedidos Ya y Rappi) y Take Away pidiendo y retirando en el mismo momento en el local. En una segunda etapa, prevista para la época de la Vendimia, abrirá las puertas de su salón al público, y los mendocinos podrán disfrutar de desayunos, meriendas, almuerzos y cenas in situ. Además, Carne contará con su propia carta de vinos para maridar cada una de las hamburguesas.

Mendoza es la primera ciudad fuera de Buenos Aires en tener un local de Carne. - Gentileza Gentileza

Hamburguesas con impacto

“Cada vez que uno come, decide el mundo en el que quiere vivir”, aseguró Colagreco, quien trabaja en Carne con la premisa de que los mejores platos están hechos con ingredientes nobles, sencillos, de gran calidad y de origen local, cocinados con maestría, algo que lo ha llevado a consagrarse como uno de los mejores del mundo.

Con mayoría de proveedores locales, el bar de hamburguesas de Mauro Colagreco propone reinterpretar el concepto de “lujo”, poniendo el foco en la experiencia del comensal, la calidad de los productos, y sus métodos de producción, con ingredientes de alto nivel, producidos con impacto positivo social y medioambiental, abrazando los pilares de la gastronomía sustentable, con el sueño de invitar a productores y comensales a ser parte del cambio del paradigma actual de la producción masiva de alimentos.

Carne también utiliza verduras orgánicas de temporada para respetar los ciclos de la naturaleza y se asocia con productores que trabajan por el bienestar animal sin confinamiento, emplean un manejo racional de los recursos naturales sin la utilización de productos químicos y utilizan técnicas de pastoreo regenerativas del suelo para que los campos puedan ser sustentables en el tiempo. La misma filosofía se aplica a cada producto, como a su pan artesanal, libre de aditivos y conservantes.