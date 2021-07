El mejor Cabernet Sauvignon del mundo es argentino: cuál es y cuánto sale

Argentina no solo tiene los mejores Malbecs del mundo, ahora también tiene al mejor Cabernet Sauvignon de todos. Así lo determinó la novena edición de The Asian Wine Masters Cabernet Sauvignon celebrada en Hong Kong que organiza la publicación británica The Drinks Business Asia. Allí, Primus Cabernet Sauvignon 2016, elaborado por Salentein en Valle de Uco fue distinguido con la máxima premiación “Master” alcanzada sólo por vinos excepcionales con un puntaje final de 97 puntos o más.

Este concurso se distingue por la evaluación de los vinos puramente por la variedad de uva, independientemente de la región. Una de las claves del Asian Masters, es que cada vino es juzgado por el tipo de uva, calidad del vino y rango de precio en una cata a ciegas frente a un jurado integrado por los mejores paladares del mundo: destacados Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior. Los mejores vinos de la competencia reciben medallas desde bronce a oro y si obtienen una calificación extraordinaria el “Master”, cosa que no ocurre todos los años.

La distinción para el vino argentino que se sirvió en la boda real de Máxima, la actual soberana de los Países Bajos, llega en el marco de la celebración de sus 20 cosechas y es una muestra de la evolución y perfeccionamiento que han logrado de la mano del equipo enológico liderado José “Pepe” Galante- leyenda del vino argentino y Chief Winemaker de Salentein- junto a Jorge Cabeza- Senior Winemaker- y a Diego Morales- Chief Agronomist.

La línea de varietales de Salentein está celebrando sus 20 cosechas en el Valle de Uco. - Gentileza Gentileza

Cómo se hace el mejor Cabernet Sauvignon y cuánto sale

Primus Cabernet Sauvignon se elabora con uvas seleccionadas de dos parcelas históricas que Mijndert Pon, fundador de Salentein, plantó en el año 2003 ubicadas a 1,150 msnm en la Finca El Oasis (Los Arboles, Tunuyán). “De estas pequeñas parcelas cosechamos hileras seleccionadas por el tipo de suelo- perfiles con mucha piedra y carbonato de calcio- y por el tipo de clon, 169 y 337, que a lo largo de los años y con un trabajo muy preciso en la poda y luego en la canopia, y acorde a la marcha climática, nos permitió conseguir el equilibrio deseado entre la planta y el lugar. Así conseguimos un Cabernet con un carácter y personalidad que es realmente único y diferente”, expresó Morales.

En tanto, Jorge Cabeza explicó: “la elaboración de Primus es muy artesanal ya que las uvas se cosechan a mano por tipo de clon y se hace una doble selección de los racimos previo al descobajado”. Y agregó: “En esta cosecha 2016, el 30% de cada clon, 169 y 337, se microvinificó en barricas de 225 lts., y el 70% restante se elaboró en cubas de roble de 7000 lts. Con el uso de estos recipientes pequeños pueden hacerse elaboraciones más artesanales y controladas”.

Pepe Galante, por su parte, contó: “En 2010 nos propusimos como desafío hacer un gran Cabernet Sauvignon del Valle de Uco para nuestra línea icónica de varietales Primus convencidos de que con el tiempo podría ser reconocido como el gran exponente argentino de esta variedad en el mundo. El camino recorrido no ha sido fácil debido a que la zona es fría y es muy demandante tanto a nivel del manejo del viñedo como a la preparación de los frutos durante su vinificación y crianza”.

“Hemos aprendido mucho de este noble varietal, a través del trabajo en el viñedo, degustaciones, viajes de estudio a St. Helena, Rutherford y Stags Leap District en Napa Valley, y discusiones en torno a él, y hoy nos sentimos muy orgullosos del reconocimiento logrado no solo en Argentina sino también en mercados internacionales”, concluyó el enólogo referente.

Primus Cabernet Sauvignon tiene un valor sugerido de venta a $4.300.