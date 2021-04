Dos vinos de Mendoza obtuvieron 100 puntos Parker: cuáles son y cuánto valen

Más de mil vinos de Argentina fueron probados y solo dos obtuvieron el puntaje perfecto de 100 puntos para el prestigioso Robert Parker Wine Advocate, ambos de la provincia de Mendoza y del Valle de Uco . Consolidando a la región como cuna de vinos de alto nivel, el Finca Piedra Infinita Gravascal 2018, un Malbec de Bodegas Zuccardi, y el Per Se La Craie 2018, un blend de Malbec y Cabernet Franc de la bodega familiar Per Se Wines, fueron los dos elegidos del reporte 2020/2021 para el país.

The Wine Advocate es la revista que Robert Parker creó en los años 70. Allí desarrolló un sistema de calificación para los vinos que alcanzó una difusión mundial y comenzó a ser implementada por otros críticos. Si bien hoy Parker está retirado de la profesión, el prestigio de la publicación está en manos de sus colaboradores que año a año realizan degustaciones en cada país y arman un ranking que es determinante en la difusión y comercialización en el mercado internacional.

El encargado de calificar los vinos sudamericanos es el español Luis Gutiérrez. En su informe 2020-2021 sobre Argentina, el crítico no dejó pasar lo particular que fue la cata en tiempos de pandemia. Por las restricciones sanitarias, no pudo visitar los viñedos y bodegas, degustando cada vino en su lugar de origen, sino que lo hizo desde su casa. A la distancia y aislado probó 1.084 etiquetas de las añadas 2017, 2018, 2019 y 2020.

Ambos vinos aún no salen a la venta y podrían salir al mercado nacional en el transcurso del año. Como se trata de vinos que se elaboran en partidas limitadas y de alta gama, según publicó Clarín, el precio sería en ambos casos cercano a los 25.000 pesos.

Los vinos argentinos con mejores puntajes Parker en 2021

Si bien solo fueron dos los que consiguieron la calificación ideal de 100 puntos, hubo cuatro vinos que rozaron la perfección con 99 puntos y nueve de 98, todos pertenecientes a las bodegas Per Se Wines, Zuccardi y Catena Zapata

100 puntos

Familia Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal 2018

Per Se La Craie 2018

99 puntos

Catena Zapata White Stones Chardonnay 2019

Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2018

Familia Zuccardi Finca Piedra Infinita 2018

Per Se Uní del Bonnesant 2018

98 puntos

Catena Zapata White Bones Chardonnay 2019

Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2018

Catena Zapata Malbec Catena Zapata Nicasia Vineyard 2018

Familia Zuccardi Aluvional Gualtallary 2018

Familia Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal 2018

Per Se Iubileus 2018

El Enemigo Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard 2017

Familia Zuccardi Finca Piedra Infinita

Familia Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal 2017

La historia de los argentinos de 100 puntos Parker

Ser el vino “perfecto” es una calificación reservada para tan solo cinco vinos de la provincia, hasta hoy. Fue en el año 2013 que el nombre de un argentino apareció en la lista con 100 puntos Parker al lado. Se trató de un vino del enólogo Marcelo Pelleriti , aunque la salvedad es que ese vino no se hizo en Argentina, sino en Francia.

No fue hasta el año 2018 que un vino hecho en el país y en Mendoza recibió el máximo reconocimiento de The Wine Advocate. Fue por partida doble para Alejandro Vigil: Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2016, de la bodega Catena Zapata, y el Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2013, de su proyecto Aleanna. Mientras que en 2019 le llegó el turno a Bodega Zuccardi con Finca Piedra Infinita 2016.

Así, con los reconocimientos para Finca Piedra Infinita Gravascal 2018 y el Per Se La Craie 2018, la lista se amplió a tan solo cinco vinos.