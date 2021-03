Diez vinos nuevos que podés conseguir por menos de 500 pesos

A la hora de elegir un vino son muchas las preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, qué varietal queremos tomar, qué estilo, para qué ocasión lo queremos, dónde lo compramos y por qué no también cuánto nos puede salir. Puede que exista la idea que el mejor vino es quizás el más caro, pero lo cierto es que en nuestro país podemos encontrar grandes vinos con una excelente relación de precio/calidad.

Imaginemos esta situación: nos tocó ser la persona responsable de las compras para una comida con amigos, pero el presupuesto que tenemos es acotado. Sea cual sea el menú, sabemos que el vino no puede faltar, entonces ahí entra en juego nuestro ingenio para no defraudar a nuestros comensales. Para no caer en la compra de algún producto de dudosa calidad, Guarda14 tiene la solución.

En esta oportunidad, elaboramos una lista con diez vinos nuevos que pueden conseguirse por menos de 500 pesos y seguramente te van a salvar si estás en una situación como la anterior. Así, podemos encontrar una gran variedad de opciones que incluyen tintos, blancos, rosados y espumosos para todos los gustos y bolsillos.

“Es importante destacar que en este segmento de vinos son muy frutados, fáciles de tomar, muy gastronómicos. Generalmente se trata de cosechas jóvenes, que no tienen mucha evolución en botella”, comentó a Los Andes la sommelier y cocinera Tatiana Nessier.

Otro de los mitos que se han desterrados en los últimos tiempos es que un tapón sintético o la tapa rosca pueden quitarle calidad al producto, sin embargo, la sommelier explicó que “un detalle de este segmento es que generalmente vienen con tapa a rosca o tapón sintético, justamente porque no necesitan ese tiempo de guarda extra para continuar evolucionando en botella. Seguramente están pensados para preservar la identidad del vino y que no cambien con el tiempo”.

¿Dónde podemos conseguir estos vinos? Una práctica solución sin dudas es Tienda Los Andes, donde encontramos una gran variedad de etiquetas disponibles con entrega gratuita en el Gran Mendoza y con promociones y descuentos muy tentadores. “Estos vinos tienen presencia en vinotecas online o supermercados, lo que no significa que sean de una calidad inferior, son vinos que se adaptan a diferentes momentos”, agregó Nessier.

“Lo importante es que el consumidor elija vino en detrimento de otras bebidas, por eso está bueno que tengan precios accesibles, acompañados con buena calidad. Una ventaja de que los precios sean accesibles es que nos da la posibilidad de comprar varios vinos, de distintos varietales o estilos para probar y compararlos”, completó la experta.

La lista completa

Ordenados simplemente por el precio que los podemos encontrar en Tienda Los Andes o el valor sugerido desde las bodegas, te presentamos el listado de diez vinos que podemos encontrar por menos de $500.

1 - Maywa Malbec de Finca Don Miguel - $250

Proveniente del Valle de Uco de viñedos de 20 años de edad, se presenta a la vista con un tono carmesí con reflejos violáceos, en nariz se combinan aromas frutados predominando frutos rojos como frutillas y frambuesas y en boca con suaves taninos que lo hacen agradable al paladar y con una acidez delicada que le da una frescura ideal para disfrutarlo acompañando un buen asado.

2 - Trapiche Alaris Dulce Cosecha (dulce natural) - $246

La bodega de centenaria de Maipú nos presenta este vino blanco de color amarillo dorado con reflejos verdosos, este vino se caracteriza por sus aromas a melón y frutas blancas. En boca es dulce, equilibrándose con una buena acidez. Ideal para maridar con quesos blandos. Se recomienda beberlo bien frío, entre 4 y 6 grados.

3 - Trapiche Alaris Syrah - $296

De la misma línea que el anterior, presenta color rojo profundo, este vino se caracteriza por sus intensos aromas a frutos rojos y regaliz. En boca es dulce y sorprende con taninos suaves de carácter especiado. Ideal para maridar con las mejores pizzas. Se recomienda beberlo bien frío, entre 15 y 17 grados.

4 - La trilogía de La Liga de Enólogos: El Regreso ($316), La Gran Nacha ($330) y El Que Ríe Último Ríe Mejor ($396)

Presentados en el arranque de este 2021, La Liga de Enólogos, formada por los más jóvenes talentos de Grupo Peñaflor, Estos tres vinos buscan personificar un poco los cortes, que los personajes y las etiquetas cuenten un poco el concepto de los cortes y las variedades, según comentó Juan Ignacio Arnulphi. El rasgo distintivo de esta línea es la utilización de cepas “olvidadas”, que son protagonistas en cada uno de los cortes.

5 - Rincón Famoso Rosé - $324

“Rincón Famoso Rosé es un producto que presentamos en 2020, un corte de Pinot Noir y Malbec que es un vino muy aromático que recuerda mucho a frutos rojos y es muy equilibrado en boca. Es un vino muy versátil que se adapta a cualquier situación del día o de la noche”, sostuvo Juan Pablo Díaz, enólogo de Bodegas López.

6 - Famiglia Bianchi Red Blend y White Blend - $323,70

“Al venir de tres viñedos distintos que tiene Bianchi en San Rafael, simbolizan la unión de la familia, algo que es muy importante para la bodega”, dijo Aixa Martínez Zuviria, sommelier de Bodegas Bianchi.

Sobre el White Blend, Martínez Zuviria destacó que es un vino que va muy bien como aperitivo. “No es un vino que te pida acompañarlo con comidas sí o sí. Es muy frutado y el Moscato Bianco es una variedad muy aromática que deja notas a frutas tropicales y durazno blanco. Mientras que el Chardonnay entrega notas cítricas y el Viognier aporta notas minerales y aromas a flores blancas”, completó. La recomendación es servirlo solo como aperitivo o para maridar ensaladas.

Sobre el Red Blend, la sommelier resaltó: “Como dice nuestro enólogo Silvio Alberto, estos vinos tienen un alto ‘índice de tomabilidad’. Es un vino que nos invita a servirse otra copa por su frescura y taninos muy amables. Se trata de un corte de estilo bordelés con la fruta flor de piel”. El maridaje ideal es un plato de pasta con salsa de tomate o una picada bien variada con quesos semi duros y fiambres.

7 - Tintillo de Bodega Santa Julia - $455

El Tintillo, se presenta como un tinto joven y fresco. “Lo recomendamos para beber refrescado, que podemos beber a la temperatura de los blancos. Es un Blend de Malbec y Bonarda elaborado con maceración carbónica, lo que disminuye la presencia de taninos”, argumentó Nancy Jhonson, sommelier y embajadora de marca de Santa Julia.

8 - Hinojosa Reserva 2017 - $467

Esta es una opción bien distinta a las mencionadas antes. Se trata de un vino de alta gama, de color rubí intenso con tonalidades violáceas. Aromas de ciruela, vainilla, un toque de cuero y notas de pan tostado. Envejecido en barricas de roble durante 12 meses, tiene buen volumen y persistencia en el paladar, una complejidad interesante hasta el final.

9 - Fortunato Lambrusco Grasparossa de Bodega Pumalek- $482

Con un varietal único en la provincia, es un vino fresco, de aromas frutados, buena acidez y color rojo con reflejos violáceos intensos. En nariz se destaca por ser muy suave y elegante, con aromas a frutos rojos y con un fondo floral. En boca, la entrada es delicada, de cuerpo medio, fresco y que se destaca por el equilibrio tánico y acidez balanceada que ayudan a mantener y exaltar la parte frutal del vino con notas especiadas.

10 - Los Bocheros Malbec - $492

Este vino está elaborado con uvas de viñedos de Luján de Cuyo, en el distrito de Agrelo. Conforme a la cata realizada por Ignacio Vargas, de De vino en vino, se trata de un Malbec con mucho cuerpo y estructura, con un carácter que seguramente pide alguna carne asada.