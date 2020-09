Desde $ 37 mil en adelante, cuáles son los vinos de colección más caros de Argentina

En tiempos donde las compras online han crecido exponencialmente, con cifras récords durante el tiempo de aislamiento, en las distintas plataformas virtuales nos encontramos con ofertas de todo tipo. Así como podemos adquirir productos cotidianos y de primera necesidad, también nos encontramos con otros de lujo con precios realmente exorbitantes.

Los vinos entran en uno y otro extremo de esa lista, porque como es posible hallar algunos de cosechas más recientes a precios relativamente bajos o accesibles, en la plataforma de compra online más utilizada del país nos podemos encontrar con algunas añadas que en la comparación superan el precio de un auto.

Haciendo un recorrido por una góndola virtual de vinos, el producto más caro que encontramos corresponde a Catena Zapata con una Estiba Reservada Vertical que incluye 22 botellas desde la cosecha 1990 hasta la 2013 a tres millones de pesos. Aunque si se divide el total por cada uno de esos vinos, el costo por unidad es de poco más de $135.000. Por la mitad de ese precio se consigue la misma colección, salvo que solo incluye 19 botellas desde 1990 al 2010. Aquí el costo por cada ejemplar se reduce a casi $79.000.

El vino más caro que se ofrece en la plataforma es la cosecha 1981 de la bodega Felipe Rutini. Este blend se ofrece en caja de madera a $550.000 la botella. El mismo tinto de la bodega mendocina, pero de la añada 1985 se ofrece por un poco menos y se puede adquirir también en caja de madera por medio millón de pesos.

La botella más cara del mercado se consigue por más de medio millón de pesos.

Por casi $37.000 por botellas se puede conseguir la Colección Vertical del 2007 al 2015 del malbec de Viña Cobos. El conjunto de nueve vinos cuesta en la plataforma $330.000.

Aunque hay muchos más ejemplos, la lista de precios estrafalarios para vinos nacionales concluye con la botella de Rutini Antología V de la añada 1997 que tiene un precio de $185.000.

Algunos de ellos aparecen en repetidas ofertas y algunos de sus precios pueden variar, pudiéndose conseguir por un poco más o un poco menos de los precios que hemos tomado como referencia en esta publicación.

La colección de Viña Cobos.

El consejo de un experto para la inversión en vinos

A raíz de los elevados precios que presentan estos productos surge la pregunta de si es una opción a considerar en Argentina la inversión en algunas añadas para conseguir algún rédito en el futuro. Andrés Rosberg, presidente de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) consideró que “la inversión en vinos se hace comprando los vinos cuando son jóvenes, no añejos. Para tener éxito, además, hay que saber qué vinos comprar, estibarlos en condiciones ideales, y tener la capacidad de vender los vinos en el futuro, algo que de por sí es complejo -y mucho más en un país que todavía no tiene un mercado de subastas y coleccionistas muy desarrollado”.

El sommelier argentino aseguró que en Argentina “hay decenas de productores que vienen elaborando grandes vinos desde hace años” y que a “la hora de elegir vinos añejos son múltiples los factores a tener en cuenta”.

Para Rosberg se hace muy difícil elegir una cosecha particular por la cual inclinarse a la hora de comprar porque en el país “tenemos un territorio muy vasto, con climas y suelos muy diferentes, lo que hace que no se pueda generalizar una añada para todo el país. Una cosecha puede ser excelente en Mendoza y no serlo en Salta, por ejemplo. En el caso de las cosechas más viejas, además, el clima no es lo único que influye, sino que entran también en juego la calidad del productor y hay que evaluar cuáles fueron las condiciones en las que los vinos han sido criados a lo largo de tantos años”.

Profundizando sobre esta cuestión, el especialista manifestó que “es de vital importancia adquirirlos directamente a las bodegas o a vendedores que garanticen condiciones de guarda óptimas: Lo ideal es conservar estos vinos a unos 12 - 14 grados constantes, condiciones casi imposibles de lograr en la mayor parte del país si no se cuenta con un sistema de refrigeración -especialmente durante los meses del verano”.

Por último, Rosberg sostuvo que “a la hora de comprar vinos añejos, hay que tener en cuenta el tipo de vino (¿es un vino de guarda?), el productor, y las condiciones de guarda a lo largo de los años. Alternativamente también se pueden adquirir botellas de añadas más recientes y guardarlas en una cava propia, lo que demanda más paciencia pero abarata costos y elimina la incertidumbre respecto de la guarda de los vinos”.

La oferta internacional

Pese a que en la plataforma de venta la mayor parte de las publicaciones pertenecen a vinos elaborados en Argentina y principalmente en Mendoza, entre todas las ofertas podemos encontrar un vino francés a tono con el precio del más caro de todos los locales mencionados. Se trata del Chateau Lafite Rothschild cosecha 1975 que tiene un precio de $550.00 por unidad.

Sobre la competencia de los vinos argentinos con añadas de las principales potencias mundiales con años de tradición en la industria, Andrés Rosberg explicó que “el clima en nuestro país ayuda a que los viñedos produzcan uvas de buena sanidad y madurez de manera muy consistente a través de los años. Esto, sumado al saber hacer de nuestros productores, nos permite elaborar vinos de alta gama que compiten con los que se producen en otras regiones del mundo”.

Al sommelier le resultó complicado elegir un vino en particular, porque para él eso implicaría “dejar a algún productor injustamente al margen”. Aunque sí destacó que en Argentina hay decenas de productores que vienen elaborando grandes vinos desde hace años.

La oferta también incluye algunos vinos extranjeros.

Tienda Los Andes

En el mes de mayo los vinos arribaron a Tienda Los Andes y desde ese momento no para de crecer en la plataforma. Con cada vez más oferta, aquí también podemos encontrar algunos productos de bodegas mendocinas con precios más accesibles con el plus de entrega gratis para varios puntos de la provincia en todos los casos.

Siguiendo con la búsqueda de los vinos más caros, el que se lleva el primer puesto en la tienda online de Los Andes es el Federico López cosecha 2005. A poco más de $3.600 cada botella se puede conseguir el combo de dos botellas de 750ml en cofre de madera de Cabernet Sauvignon y Merlot de antiguos viñedos plantados en 1940 de la bodega maipucina.

Pasando a las ofertas por cajas de 6 unidades, la opción más onerosa es la de Apogeo Malbec de bodega A16. El precio es de $11.400, lo que da un costo de $1.900 por botella.

La lista sigue con el Penedo Borges Ícono Malbec que también está disponible por 6 unidades. Su valor es de $1.872 por botella y $11.232 por la caja.

La tercera opción también es de Bodega A16 con el Civit 757 Gran Vino. Con un valor de $9.600 por 6 botellas, cada una a razón de $1.600.

