Javier Menajovsky, periodista de vinos y fundador de Wine Revolution -la primera productora especializada en eventos de vino de la región- decidió que Mendoza era su lugar en el mundo, el destino soñado para vivir. “Por mi profesión venía muchas veces por año invitado por las bodegas y sentía nostalgia de volver apenas llegaba a Buenos Aires. El encierro de la pandemia en un Palermo desolado nos dió el empujoncito final. Por suerte mi mujer, Stella Dottavio, también trabaja en esta apasionante industria del vino con su consultora de Prensa y Relaciones Públicas, por lo que no fue difícil convencerla. Hoy vivimos acá con nuestros dos hijos cerca de la montaña, los viñedos y las bodegas, felices de la decisión que tomamos”, comenta.

-¿Cómo será la Expo Vinos & Negocios que llegará a Mendoza el 27 de octubre?

-Será una verdadera feria de negocios con todos los actores de la cadena de comercialización del vino argentino y quienes lo comunican. Buscamos convertirla en la cita anual del sector, inserta en el calendario global de las principales ferias del mundo, al estilo de ProWein y Vinexpo.

-¿Por qué se eligió a Mendoza para esta edición?

-Mendoza es la capital del vino argentino y una de las principales del mundo para la actividad vitivinícola pero no contaba, hasta ahora, con una feria de negocios de clase mundial que buscara insertarse en la agenda global del sector, como las que tienen Bordeaux, París, New York o San Pablo.

Por eso, tras 4 ediciones en CABA, decidimos traer la feria a Mendoza, y comenzar a proyectarla al mundo, para que muy pronto podamos tener en nuestra amada provincia una feria de wine business de nivel internacional, en el que todos los años se cierren muchísimos negocios que impulsen las ventas del vino argentino tanto en nuestro país como en los principales mercados globales.

-¿Qué implica la realización de un evento de este tipo con presencialidad?

-El vino es una bebida que necesita probarse para poder descubrirla, y en el caso de Expo Vinos & Negocios, que está orientada exclusivamente a profesionales, el contacto en persona cara a cara, es fundamental para poder cerrar negocios y grandes operaciones comerciales. Durante la pandemia es la única de todas nuestras ferias que no pudimos llevar al ámbito virtual para la gran cantidad de expositores, de etiquetas a probar y la necesidad de encontrarse de forma presencial para negociar acuerdos comerciales.

El mayor desafío es logístico, tanto para quienes vienen a participar desde distintos lugares del país como para los que vienen de afuera, ya que si bien la incertidumbre planteada por las restricciones se ha ido disipando, ha impedido que buena parte de nuestra concurrencia pueda planificar esta visita con antelación. Aún así, esperamos una gran afluencia de compradores profesionales desde todo el país, así como la visita de varios importadores.

Javier Menajovsky - Wine Revolution

-¿Quiénes han confirmado ya su participación?

-Ya tenemos más de 80 expositores confirmados, entre los que se destacan importantes bodegas, firmas de spirits, vermouth y porto así como también del sector gourmet. En conjunto, se reunirán más de 400 etiquetas de Vinos & Spirits que podrán degustarse de forma presencial bajo el eficiente formato Walk Around, al igual que en las ferias de negocios más importantes del mundo.

-¿En qué consistirá el seminario que tendrá lugar durante la Expo?

-Cubrirá los aspectos más desafiantes del momento, con foco en los que mayor impacto económico poseen sobre el negocio, las ventas y la rentabilidad a largo plazo.

El mismo tendrá como speakers a importantes referentes de la industria, que disertarán sobre temáticas como Agenda 2030, mercado interno (donde Guillermo Oliveto analizará la actualidad del sector con información recientemente relevada por Kantar Worldpanel), comercio exterior (con Rodrigo Lanari de la consultora londinense Wine Intelligence-IWSR y Rico Azeredo, el Director de ProWine São Paulo), enoturismo y wine marketing.

También se realizará la 2da edición del Wine Tech Forum, un innovador seminario que explora el impacto presente y futuro de la tecnología en el negocio del vino. Finalmente, presentaremos el 1er Congreso Argentino de Vinotecas, junto a la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), que incluye Rondas de Negocios con vinotecas de todo el país y un foro de debate sobre los principales desafíos del sector.

El mismo será transmitido desde www.vinosynegocios.com por streaming para todos aquellos que no puedan asistir, con acceso sin cargo para profesionales.

-¿Con qué se encontrará quien decida visitar la feria?

-Con una jornada de trabajo de una incomparable eficiencia comercial, que les permitirá en pocas horas concretar grandes compras y ventas de Vinos & Spirits así como encontrarse cara a cara con los principales actores del sector.

-¿Quiénes son los organizadores?

-Vinos & Negocios es un evento de la productora Wine Revolution, que fundé en el año 2013. Entre 2014 y 2017 creamos La Semana del Vino (para Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola), así como La Semana del Malbec (para Wines of Argentina, Bodegas de Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), al tiempo que las ediciones de Buenos Aires, New York City, São Paulo y Ciudad de México de los Malbec World Day by Wines of Argentina.

Hoy en Argentina se destacan nuestros eventos Expo Vinos de la Patagonia, Refresh! (el 1er festival de vino para Millennials que próximamente traeremos a Mendoza) y Alta Gama, además de las 4 ediciones de Vinos & Negocios que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y que vuelven en mayo de 2022.

-¿Cómo vas a manejar tu productora desde nuestra provincia?

-Desde que fundé Wine Revolution vengo haciendo eventos en diversas cuidades de la región, sin vivir en ellas necesariamente. Hice la São Paulo Wine Week en Brasil, así como varias ferias de vino tanto allí como en Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara y New York City.

Pero para hace crecer un evento al nivel que quiero alcanzar con Vinos & Negocios tenía que tomar la decisión de desarrollarlo en un lugar que ofreciera la posibilidad de soñar en grande. Y ese lugar es Mendoza definitivamente.

-¿Cómo pueden asistir los interesados?

-El acceso es exclusivo por invitación y sin cargo, ingresando una solicitud en la web www.vinosynegocios.com (estricta admisión).

En detalle

Vinos & Negocios Mendoza 2021

Día: miércoles 27 de octubre

Hora: de 10 a 20

Lugar: Bodega Los Toneles (Av. Lateral Norte Acceso Este 1360, Guaymallén).

Más info en: www.vinosynegocios.com

Instagram: @vinosynegocios

Facebook: @vinosynegocios

Perfil del entrevistado

Javier Menajovsky nació en Argentina, pero desde muy chico vivió en Francia, donde entró en contacto con el vino. A su regreso a la Argentina conservó esa conexión con el vino, que de alguna forma hermanaba a los dos países. Formado en la Universidad de Buenos Aires, es Licenciado en Administración, abogado y graduado como Sommelier en CAVE. Cuenta con más de 20 años de experiencia emprendedora en el sector WineTech (Digital + Wines & Spirits) y en la organización de wine events.