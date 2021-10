Cómo son los wine bar y por qué pueden contribuir en el crecimiento del consumo de vino

La industria del vino está adaptándose para hacer crecer el consumo, castigado por la etapa más difícil de la pandemia, como tantas otras industrias

Esta adaptación llega de la mano de una serie de innovaciones que intentan revertir el concepto históricamente asociado a la bebida. Para decirlo más claro, la industria está tratando de quitarle complejidad al vino y hacerlo más accesible para masificar su consumo.

Un importante rol en ese proceso están jugando los wine bar, una tendencia de bares destinados al vino que crece cada vez con más fuerza. Veamos por qué puede ser un elemento importante para el sector.

Para los jóvenes

Si bien los wine bar reciben clientes de todo rango etario, el concepto está estructurado con el objetivo de conquistar a los sectores más jóvenes de la sociedad. Clientes que hasta ahora tenía absorbidos la industria de las cervecerías artesanales, entre otras.

Los wine bar se presentan como espacios modernos, descontracturados, que permiten facilitar el consumo de vinos de etiqueta, históricamente asociados al saber y la exclusividad. Un vino para todos.

La propuesta apela a que el ambiente sea lo suficientemente informal como para que el único requisito sea probar un vino y confirmar si te gusta o no, más allá del tipo de varietal y el año de la cosecha. El conocimiento sobre vinos no es excluyente.

Para esto es importante destacar que muchos de los wine bar, como las cervecerías, ofrecen una pequeña muestra gratis con el objetivo de asegurarse la preferencia.

Además, a diferencia de los restaurantes donde la carta de vinos ofrece botellas, estos bares suelen vender sus productos por copa, facilitando la posibilidad de que un cliente se lleve más de una experiencia por noche.

Innovaciones

Además de la posibilidad de que el vino se sirva en porciones más pequeñas, al concepto se le suman otras novedades de mayor impacto. Por ejemplo, un wine bar de Buenos Aires ofrece vinos tirados, una propuesta que dice tener muchos beneficios como el sustentable.

Otra novedad es la posibilidad de desasociar los platos sofisticados de la gastronomía como único maridaje posible con el vino. Estos wine bar ofrecen una carta de vinos diversa protagonizada por vinos jóvenes y frescos, que se adaptan a maridajes no habituales. Esto no quita que no sean pertinentes. En todo caso, se trata de no preguntárselo, solo de disfrutar.

Estación 83, el wine bar de Bodega Trapiche, ofrece vinos tirados en un vagón de ferrocarril.

Con este concepto, la industria del vino busca un atractivo para nuevos públicos. A medida de que estos bares proliferen, se irán complejizando y generando nuevas oportunidades de innovación.

Si la industria consolida esta oferta en segmentos donde predominan otras bebidas, generará el aumento del volumen de ventas y mejorará los ingresos en los servicios asociados al enoturismo.

Es que, paradójicamente, sin que sea su objetivo estos wine bar pueden producir interés por el vino en nuevos clientes que intentarán aprender más. Esto consolida un público consumidor más activo y con más conocimientos.