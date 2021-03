Cómo es y cuánto sale “Verso”, el vino de Mendoza que Coti Sorokin le regaló a Marcelo Tinelli

Hace algunos días, Coti Sorokin, Marcelo Tinelli y el vino fueron protagonistas de una de las noticias de la semana. Es que el compositor rosarino le envió a su suegro y Guillermina Valdés una de las botellas de una etiqueta que él mismo elabora en Mendoza de la mano del enólogo Marcelo Pelleriti.

Se trata de “Verso” , uno de los dos vinos que el autor de “Color Esperanza”, “Días” o “Luz de Día” elabora en la provincia a partir de viñedos del Valle de Uco , más precisamente con el terroir de Vista Flores, y que sacó al mercado en 2016.

Según contó Marcelo Pelleriti , responsable de los vinos de Bodega Monteviejo y de los de Sorokin, “Verso” es el blend de media gama del artista, quien también elabora “Vagamundos”, otro blend de gama superior, con potencial de guarda, paso por barricas y un poco más caro que el que le dio al padre de su novia, Candelaria Tinelli.

¿Cuánto cuesta “Verso”? El precio oficial en la tienda de la bodega de Tupungato es de $1.400 para la cosecha 2014, aunque se puede conseguir un descuento del 15% si se compran 6 botellas o más.

“Son vinos exquisitos. A Coti le gusta jugar en los blends con la parte aromática. Le gustan los vinos que tienen cierta estructura, con textura en boca. No le gustan los vinos tan ligeros de tomar, busca cierta complejidad en boca. Tiene buen paladar” , comentó a Los Andes Pelleriti.

El corte de “Verso” es de 57% Malbec, 25% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon y 8% de Syrah. Los viñedos de los que proviene este vino tienen una altura de 1.000 msnm. Además, cuenta con una crianza en barricas de robles francés por 12 meses y reposo en botella por otros seis.

El vino lleva el nombre de "Verso".

El enólogo del rock

La pasión por el mundo del vino por parte del ambiente artístico no termina simplemente con el recorrido por una bodega o de disfrutar de una comida y las mejores etiquetas del Valle de Uco. Algunos van más allá y se sumergen por completo en la industria con la compra de viñedos y hasta la elaboración de sus propios vinos.

Los ejemplos que podemos nombrar son muchos y van desde figuras del deporte, como Nicolás Burdisso y sus Vinos de Potrero de Gualtallary, pasando por figuras de la televisión como Marcelo Tinelli y su proyecto Lorenzo de Agrelo, o algunos músicos como Ciro y su vino Tan Solo junto a Andrés Vignoni.

Pero hablar de músicos, vino y rock tiene un sinónimo inevitable en Mendoza: Marcelo Pelleriti. El músico y enólogo de Bodega Monteviejo lleva adelante varios proyectos con reconocidos artistas de nuestro país. “La figura que quiere hacer su vino es un conocedor del tema. Muchos lo hacen como hobby, pero otros se lo han tomado muy en serio y eso es bueno. Ellos crean, van descubriendo como descubrieron su estilo musical. Crean su vino como lo hacen con su música. Si bien los vinos son míos, ellos son los que hacen los cortes ”, describió Pelleriti.

Marcelo elabora los vinos de Felipe Staiti, Juanchi Baleirón, Coti, Fernando Ruíz Díaz, Marcleo Gillespi, el fallecido Jaime Torres y tiene un proyecto con Pedro Aznar. “Quizás podría tener más, pero me gusta hacer bien los proyectos porque no me gusta la frustración de que no sigan” , agregó.