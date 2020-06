Bodegas de Argentina organizó el Primer Foro Internacional de Consumo Responsable de Vino

Bodegas de Argentina junto a WIM Association, Casa Matriz, Bruselas, organizaron, recientemente, el Primer Foro Internacional de Consumo Responsable de Vino, en el marco de la implementación del programa Wine in Moderation.

Esta actividad, en la que participaron expertos de Bélgica, España, Portugal, Alemania y Chile, y contó con la presencia virtual de 40 asistentes, se realizó dentro de las actividades on line que la cámara de la industria vitivinícola de la República Argentina está realizando en este contexto Covid-19.

El foro fue una oportunidad única para poder tener la exposición exclusiva de oradores internacionales presentando las diferentes estrategias y herramientas de comunicación que utilizan empresas y entidades de otros países y sus casos de éxito de implementación del programa WIM, convirtiéndose en una gran sala de ejemplos de aplicación, aprendizaje, nuevas ideas y disparador para continuar difundiendo el consumo responsable de vino en las bodegas argentinas de manera eficiente.

La apertura estuvo a cargo George Sandeman, presidente de Wine in Moderation; Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina y Ángel Vespa, director coordinador del área de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina.

Wine In Moderation, un programa activo que promueve el consumo responsable de vino. Web

Fueron disertantes Nadia Fritella (Bélgica), flamante directora de Marketing de Wine in Moderation, quien presentó a nivel general el programa Wine in Moderation; George Sandeman (Portugal), en su rol de Board Member de Sogrape Vinhos, quien habló de las Acciones de implementación del programa WIM en la compañía Sogrape Vinhos; Ursula Fradera (Alemania), Project Manager de la Deutsche Weinakademie, expuso sobre las Directrices de WIM dirigidas para todas las Bodegas de Alemania para la realización de acciones de Consumo Responsable; Patricio Parra (Chile), gerente general en Consorcio I+D de Vinos de Chile, cuya disertación fue Qué hizo Chile en el marco de Wine in Moderation; y Eduardo de Diego (España), director de Comunicación y RRII de la Federación Española del Vino, quien desarrolló el tema de Autorregulación y cómo el sector vitivinícola español ha adoptado Wine in Moderation en toda su comunicación.

“Nos asociamos a WIM en 2013, y desde ese entonces, se está trabajando fuertemente en programas de promoción y consumo responsable. En este contexto actual, vimos una gran posibilidad de hacer el primer foro internacional de consumo responsable como oportunidad de contar con las exposiciones de un panel de expositores muy prestigiosos, quienes nos hablaron de todas sus estrategias de implementación y herramientas que utilizaron del programa en sus distintos países y de esta manera nos transfirieron toda su experiencia, lo cual es un gran aporte para nosotros”, dijo Vespa.

Luego fue el turno de Ortiz, presidente de la cámara: “Para mí fue realmente un placer haber colaborado con este programa durante casi 5 años porque considero que es tan importante como la vitivinicultura misma”, afirmó y continuó: “Este evento me llena de satisfacción por tantos años que hemos trabajado en el programa y esto realmente muestra adonde hemos llegado”.

“Cuando nos unimos en 2013, a pesar de muchas dificultades, pudimos ponerlo en marcha junto con un plan estratégico que se llama 360 que abarca la educación, alianzas estratégicas y la comunicación. Logramos sumar a más de 10 entidades educativas entre escuelas de sommellerie y gastronomía, desarrollando para ellos materiales gráficos y video para su capacitación y a estudiantes universitarios con catas donde se hablaban conceptos de moderación. Se hicieron workshops y seminarios dirigidos a bodegas para las áreas de enoturismo como para todo el personal, porque donde más conciencia se debe tener es desde donde se produce el vino”, comentó Patricia Ortiz.

Desde el comienzo del programa se hicieron en Argentina más de 40 eventos anuales apuntando básicamente a un público joven. Asimismo, se lograron acuerdos con empresas afines como Hertz, Danone, Bayton, y con Verallia, partner de la industria en botellas. También con entidades como la Universidad Nacional de Cuyo, Wines of Argentina, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el gobierno de San Juan, para poder con todos ellos potenciar más este programa. En lo que respecta a comunicación digital, las redes de WIM Argentina son muy activas: se produjeron más de 1.000 piezas de comunicación que arrojaron más de 160.000 visualizaciones en un año.

Este contecimiento fue realizado como iniciativa para aportar experiencias a las bodegas de la Argentina, así como también para invitar a tomar conciencia como industria, de manera de poner en valor el consumo responsable de vino e implementar de forma proactiva distintas acciones que ayuden a dar a conocer sus orígenes y sus beneficios en pos de apostar a reducir prohibiciones o restricciones para la venta, consumo y comercialización del vino, entendiéndolo como parte de la cultura argentina y como complemento de comidas que se comparte en la mesa familiar o en encuentros con amigos.

“Hoy la palabra moderación se asocia al consumo responsable, pero queremos seguir avanzando en un marco de mejora continua y que esto sea un concepto que se ponga de moda. Como productores de vino debemos tomar conciencia y comprometernos a difundir este programa para evitar futuras restricciones y prohibiciones a la comercialización y el consumo de vinos, algo que nos preocupa a todos”, concluyó Ortiz.