Bianchi presentó una nueva añada de Particular: un clásico que se renueva

Bodegas Bianchi presentó la cosecha 2018 de la premiada línea Bianchi Particular con algunas novedades. Esta vez, esta selección de varietales tintos producidos en la bodega desde hace más de 40 años vuelve con sus ya conocidos Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, pero a éstos se suma el Cabernet Franc, el cepaje tinto del momento elaborado con uvas de viñedos propios de Los Chacayes, Valle de Uco, el nuevo terroir donde Bianchi amplía su potencial vitivinícola.

Pioneros en vinificar al Cabernet Franc como varietal 100%, Bianchi presenta una edición limitada de 8958 botellas para esta cosecha 2018.

Sobre esta añada de Particular, Silvio Alberto, Chief Winemaker de Bodegas Bianchi, destacó: “Queríamos volver a poner en relieve la continuidad de un vino que ha sido y es emblemático como el Particular Merlot 2018, que hacía cuatro cosechas que no hacíamos. Habíamos decidido descontinuar este vino porque no se vendía y de repente, cuando empezamos con el e-commerce, fue increíble cómo explotaron las ventas de este vino”.

Del Malbec y el Cabernet Sauvignon resaltó que “son vinos que ya están afianzados. Es muy importante destacar que es una línea que ya tiene más de 40 años en el mercado. Ha sabido ir evolucionando a lo que el consumidor quiere”.

Con cuatro décadas de vigencia, el enólogo sostuvo que de los primeros años de la línea hasta hoy “se conservan las características propias del terroir de San Rafael, tanto en el Malbec, como en el Cabernet y el Merlot”. Y añadió: “Hay una evolución en las técnicas de vinificación o crianza en barricas, donde lo que buscamos expresar fundamentalmente la estructura y la concentración. Buscamos que sean vinos elegantes, fáciles de beber, con buen balance de acidez, taninos muy agradables. Esto ha hecho que sean vinos que siguen manteniendo las características propias del terroir porque las uvas salen del mismo viñedo que hace 40 años y eso buscamos resaltarlo”.

Gentileza Gentileza

En cuanto a su nueva incorporación, el Cabernet Franc, se trata de una historia muy reciente de apenas dos años, pero que ha marcado una búsqueda de la bodega: “Ahí volvemos a algo que tiene la familia: buscar sumar a la línea Particular un exponente de otro terroir para ofrecer al consumidor. Venimos trabajando desde hace un tiempo en la democratización del vino por un lado y por otro poner en el centro de la escena al consumidor. Justamente, poder incorporar a esta línea un exponente del Valle de Uco es muy importante porque se muestra una apertura, aunque sus raíces siguen siendo San Rafael”, declaró.

Alberto remarcó que la cosecha 2018 pasó a la historia por su calidad excepcional, destacándose en general los vinos por su frescura, y en el caso de los tintos, por sus colores atractivos y profundos: “2018 es una gran añada. Esa cosecha tuvo gran sanidad debido a las escasas precipitaciones. Además, hubo una muy buena maduración en las variedades tintas por la ausencia de temperaturas elevadas durante el día y por las noches frescas. De esta manera, los tintos lograron una gran concentración de color, fruta y estructura, dando como resultado ejemplares con un muy buen potencial de guarda”.