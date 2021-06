Bag in box: por qué elegir este envase y cuáles son los dos vinos argentinos recomendados por Decanter

El bag in box ha presentado un aumento reciente en su demanda en todo el mundo. Esto, podría relacionarse con un cambio de hábito en el consumo de vino, así como también con un cambio de percepción sobre el segmento.

Conforme a lo publicado por Decanter, durante 2020, el supermercado Sainsbury informó que las ventas de vinos bag in box aumentaron un 41% interanual durante el período de aislamiento total. El 28% de los que los compraron tenían entre 25 y 34 años. Además, existe una creciente premiumización del segmento con opciones de vinos orgánicos, biodinámicos y naturales.

Las ventajas del bag in box

Más allá de que es poco probable que los mejores vinos del mundo se presenten en bag in box en el corto plazo, una de las ventajas de este envase es que es posible encontrar varios ejemplos con una buena relación precio-calidad.

Otra de sus ventajas es que conservan los vinos por más tiempo que las botellas abiertas y son más portátiles, lo que los convierte en una opción ideal para salidas al estilo picnic o para llevar a cualquier lado. Incluso, las cajas más pequeñas equivalen a dos botellas de vino, pero son más fáciles de transportar y se corre menos riesgos de romperlas.

Como dijimos, la relación precio-calidad suele ser muy buena, ya que el plástico y cartón son más livianos que el vidrio, lo que permite que los volúmenes por unidad sean mayores, mientras que los costos de empaque y transporte se reducen. Según Tom Craven de Vinnaturo, el ahorro de costos que se transfiere al consumidor puede llegar al 30%.

Pero no todo es bueno para el bag in box. Una de sus desventajas es que los formatos de canillas o grifos, hasta el momento, no están diseñados para el envejecimiento del vino. Consérvelos demasiado tiempo, el vino joven y afrutado que invariablemente se vende en este formato puede comenzar a desvanecerse. Aunque en contrapartida, son muy eficaces para conservar la frescura durante más tiempo que una botella abierta.

Sin vaticinar el fin de la botella, Decanter advierte que estos formatos como el bag in box abordan algunas de las cuestiones ecológicas, financieras y cualitativas en torno al vino; incluso si no tienen el mismo atractivo visual o romántico que una botella de vino tradicional y no son realmente adecuados para los vinos añejos.

El mercado del bag in box

La facilidad de servicio, la frescura y el costo ha hecho que este envase o los barriles sea una gran alternativa en bares y restaurantes. Trevor Gulliver, de St John, el único restaurante con estrella Michelin que actualmente sirve vinos en bolsa en caja, dijo a Decanter: “Estábamos enviando y reciclando una gran cantidad de vidrio; no era la práctica más ecológica y no tenía sentido para los vinos menos costosos. Los vinos bag in box son un formato excelente y práctico a un precio mejor que el equivalente en botella”.

Colin Grandfield, de The Winemakers Club, señaló que la percepción del consumidor está cambiando: “Cada vez es más común que los bares de vinos y los restaurantes ofrezcan vinos por copa tanto en bag in box como en barriles”.

“Creo que los consumidores ahora reconocen que, en lugar de ser un producto inferior, obtienen una mejor relación calidad-precio de estos formatos que de una botella”, agregó.

Los elegidos de Decanter

En la lista de 27 vinos en bag in box recomendados por relación precio-calidad que elaboró Decanter hay dos vinos argentinos que se destacan entre ejemplares de Francia, Italia, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Hungría.

Ambos de Mendoza, los elegidos son The Beefsteak Club Malbec y Parra Alta Malbec. El primero de ellos calificado con 89 puntos y el segundo con 85 puntos. Estos dos vinos vienen en presentación de 2,25 litros.