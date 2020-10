Abejorro, vinos que invitan a volar

Luego de trabajar varios años en la industria vitivinícola en bodegas de distinto tamaño, Maximiliano decidió armar un proyecto propio y por ello armó un joint venture con una pequeña bodega ubicada en Coquimbito, Maipú. Allí se comenzó a elaborar la primer partida de Abejorro, un Malbec, a finales de 2016.

Animarse a volar

“El nombre Abejorro proviene de una pequeña historia con la que me siento identificado: se dice que científicamente está comprobado que el abejorro no debería volar. Sus alas son muy pequeñas para sustentar su peso corporal; sin embargo, como todos saben, el abejorro vuela. Y esto es básicamente porque no se plantea ningún impedimento, simplemente sigue su instinto y vuela”, comenta Maximiliano.

De allí el nombre de sus vinos, que recrean esta historia que es un poco una invitación a animarse -como el abejorro- a volar, a seguir nuestro instinto y a perseguir nuestros sueños.

MariGuerci

Vinos al estilo de Borgoña

Abejorro se encuentra ubicada en una finca de 12has en la zona de Coquimbito, Maipú. La misma tiene unos 15 años de antigüedad y está plantada con Malbec y Cabernet Sauvignon, con espaldero como sistema de conducción. Recientemente se pasó a un sistema de riego por goteo, con el objetivo de lograr una mejor eficiencia hídrica y una producción más homogénea entre plantas.

El enólogo es Luis Martínez, quien asesora proyectos como MEVI y Palo Alto, entre otros. “Me gusta su estilo porque le pone una impronta muy personal a sus vinos. Es un amante del Pinot Noir y siento que sus vinos, sin importar la variedad, persiguen un poco ese estilo de Borgoña con cuerpo medio, suaves, con tipicidad varietal pero con buena presencia de madera”, añade Valles.

Actualmente los vinos de Abejorro se venden en Mendoza, Bs. As, Córdoba y Rosario, además de ser exportados a México, Suiza y Canadá.

Los mejores, en Tienda Los Andes

El portfolio de vinos de Abejorro está constituido por 3 vinos: un Malbec, un Cabernet Sauvignon y un Chardonnay.

-Los tintos llevan el nombre de Gran Bombus, que significa “gran abejorro” en latín y provienen del viñedo de Maipú. Ambos se elaboran en forma similar, con maceración en frío, fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable y 12/14 meses de paso por barricas de roble francés.

-El blanco lleva la marca “Bombi” (abejorro en italiano) y aquí se eligió una marca distinta, porque el estilo del vino es diferente. El Chardonnay viene de otro viñedo ubicado en Tupungato y sus características son frescura, buena acidez y tipicidad varietal sin paso por barrica.

Entrega gratis en 72 hs hábiles zona Gran Mendoza: Ciudad de Mendoza, Maipú Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras.