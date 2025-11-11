11 de noviembre de 2025 - 10:38

Godoy Cruz evaluó mudarse al Malvinas Argentinas ante posibles incidentes, pero jugará en el Gambarte

La dirigencia de Godoy Cruz analizó mudar su localía al estadio Malvinas Argentinas. Federico Chiapetta confirmó que hubo consultas, aunque no un pedido formal.

El plantel bodeguero en el Malvinas o en el Gambarte, no tiene margen de error. 

Los Andes | Redacción Deportes
La dirigencia de Godoy Cruz analizó en las últimas horas la posibilidad de jugar su próximo partido como local en el estadio Malvinas Argentinas, con el objetivo de preservar las instalaciones del Feliciano Gambarte ante posibles incidentes, en caso de que se concrete el descenso del equipo a la Primera Nacional.

El Estadio Malvinas Argentinas dispuesto a recibir a Godoy Cruz en la última fecha del Torneo Clausura.

En ese contexto, la comisión directiva recibió un pedido del plantel profesional, respaldado por el cuerpo técnico, para cambiar la localía del encuentro frente a Deportivo Riestra, programado para el fin de semana en el Gambarte. La solicitud, que fue elevada a la AFA, buscó garantizar la seguridad de jugadores, hinchas y del propio estadio, donde Godoy Cruz no consiguió aún una victoria desde su regreso tras la remodelación.

Consultado por Los Andes, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, confirmó que hubo comunicaciones por parte de la dirigencia del club, aunque aclaró que todavía no existe un pedido oficial para utilizar el estadio provincial.

“Ayer me contactaron simplemente para averiguar si el estadio estaba disponible para alquilarlo el fin de semana. Obviamente está impecable, el pasto en perfectas condiciones, pero no han confirmado nada todavía. Solo fue una averiguación en caso de que tomen la decisión”, explicó el funcionario.

Chiapetta detalló además cuáles son los pasos necesarios para formalizar el uso del Malvinas: “El procedimiento es el de siempre: completar el formulario correspondiente, pagar el seguro, el alquiler y cumplir con algunos requisitos básicos. El estadio está listo, pero necesitamos al menos dos o tres días para coordinar cuestiones logísticas como pintura, cortes de césped y programación del operativo”.

Por ahora, la dirigencia del Tomba mantiene en reserva la decisión final, mientras el clima entre los hinchas se mantiene en máxima tensión a la espera del duelo decisivo ante Deportivo Riestra.

