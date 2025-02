Gastón Edul estaría llevando una relación en secreto con una mendocina: ¿ya se olvidó de Nati Jota?

En este punto, viene de ser vinculado con Nati Jota por su trabajo en OLGA, para después pasar a ser uno de los participantes de Bake Off y ser relacionado por la cercanía que tuvo tanto con Ángela Leiva como con Cande Molfese. Sin embargo, él siempre pateó la pelota afuera, se desentendió de todo y siempre destacó estar soltero.

La información la dieron a conocer este viernes en El Ejército de la Mañana , el programa que conducen Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno por el streaming de Bondi Live. En un momento, los periodistas contaron el fogoso encuentro que tuvo el periodista deportivo con una ex Gran Hermano.

“ Gastón Edul estuvo el fin de semana en Mar del Plata garch***ndo con esta persona y esto generó la ira de Nati Jota . Por eso no se saludaron antes de salir en el programa, están medio en una. Entiendo que fingen demencia y hacen como que todo está bárbaro, pero no es así”, comenzó explicando Pepe.

“Lo cierto es que Gastón Edul se garch*** a Sabrina de Gran Hermano”. La sorpresa de todos fue total, a lo que Santi Riva Roy, luego de aplaudir por la conquista del periodista, agregó: “¿Por qué hay que condenarlo? No somos la policía de la moral, él no está de novio… no es Moritán o Vicuña…”.

image.png Sabrina de Gran Hermano estaría llevando un romance secreto con Gastón Edul. Web

Cabe destacar que Sabrina Cortez fue una de las destacadas participantes que tuvo la pasada edición de Gran Hermano. Si bien ingresó dos veces, no se adaptó al juego y fue eliminada pronto.

No obstante, la mendocina conquistó a todos por su carisma y hoy es una de las actuales analistas que tiene Telefe en su streaming y en La Noche de los Ex.