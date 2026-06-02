Futsal Premium: goleadores, resultados y próxima fecha

Una nueva ronda de partidos se disputó en el marco de la duodécima fecha del torneo Futsal Premium, donde Don Orione le marca la cancha al resto de los participantes, pero muy de cerca le sigue Jockey Club, mientras que Villa Hipodromo y Cementista están terceros con igual numero de puntos.
Esta noche cerrarán la fecha doce, desde las 22, Club Alemán y Andes Talleres.
Marcadores en el futsal
Municipalidad de San Martín 7, UJAM 2
Jockey Club 2, Don Orione 2
CUC 3, Godoy Cruz 1
Regatas 3, Don Bosco 1
Villa Hipódromo 3, CABNA 1
Independiente 4, COP 2
Cementista 2, Vistalba 1.
La Tabla
1° Don Orione 31 puntos
2° Jockey Club 28
3° Villa Hipódromo 22
4° Cementista, 22
5° Andes Talleres, 19
6° Mendoza de Regatas, 18
7° Club Alemán, 17
8° Godoy Cruz, 17
9° CABNA, 15
10° Independiente Rivadavia, 14
11° Vistalba-La Colonia, 14
12° Municipalidad de San Martín, 13
13° CUC, 11
15° UJAM, 7
16° Don Bosco, 7
Los artilleros
Nicolas Marcel (Jockey Club) 11 goles
Gianluca Comandini (Jockey Club) 11
Facundo Torres (Jockey Club) 8
Lucas Nicolás Lemos (Godoy Cruz) 8
Gustavo Alvarez (Don Bosco) 7
Ignacio Romero (Mendoza de Regatas) 6 goles
La próxima fecha
La jornada 13 tendrá estos cotejos:
Andes Talleres vs. Godoy Cruz
UJAM vs. Jockey
Vistalba-La Colonia vs. Municipalidad de San Martín
CABNA vs. Independiente Rivadavia
Villa Hipódromo vs. CUC
Don Orione vs. Club Alemán
COP vs. Mendoza de Regatas
Don Bosco vs. Cementsita